بشخصية كارتونية شهيرة .. الأهلي يكشف عن مفاجأة جماهيره في كلاسيكو الهلال ويوجه رسالة لهم!

الأهلي يستعد للهلال في قمة مثيرة بدوري روشن..

كشف النادي الأهلي، النقاب عن لوحة فنية رائعة ستتزين بها مدرجات ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، الملقب بـ(الجوهرة المشعة)، قبل مباراة الكلاسيكو التي تجمعه بالهلال، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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الأهلي يستضيف نظيره الهلال، في التاسعة مساء الغد، بقمة الجولة السادسة من دوري روشن، حيث تنهي القمة منافسات الجولة، قبل فترة التوقف الدولي، التي تشهد خوض منتخب السعودية لمواجهتي اليابان والبحرين، ضمن الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026.

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وتحت شعار "نحضر من بدري، ونبهر العالم بجمال المدرج الأول"، كشف الأهلي عن لوحة المدرج التي تتمثل في شخصية كارتونية شهيرة، وهو "برولي"، بطل مسلسل "دراجون بول"، بشعر أخضر يعبر عن هوية الراقي.

ووجه الأهلي رسالة إلى جماهيره بارتداء القميص الأخضر والشال، من أجل الاجتماع على تقديم لوحة مبهرة للعالم، في مواجهة الهلال، فيما زاد الراقي من حماس الجماهير بعبارة "من التسخين إلى التسعين".

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ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول دوري روشن، برصيد 7 نقاط من خمس مباريات، بينما يتصدر الهلال الترتيب، بالعلامة الكاملة، محققًا الـ15 نقطة.

من جانبه، كشف الإعلامي عبد الله أحمد، عن المزيد من التفاصيل حول شخصية التيفو التي يظهرها جمهور الأهلي، في مباراة الهلال، قائلًا "برولي هو أقوى شخصية في دراجون بول، شخصية عانت وبنت قوتها بنفسها. عند ولادته امتلك طاقة تصل إلى 10.000 وعندما علم الملك فيجيتا بهذا الأمر قرر قتل برولي، لأنه أراد أن يكون الأقوى ولأنه سيكون خطرًا عليه".