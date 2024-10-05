الأهلي يتحفز لتحطيم سلسلة الهلال الذهبية بمطرقة إيفان توني!

رفع النادي الأهلي السعودي راية التحدي في وجه الهلال وجماهيره، قبل ساعات من الكلاسيكو المرتقب بين الفريقين في دوري روشن.

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و تترقب جماهير الكرة السعودية، مساء اليوم السبت على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، مواجهة نارية بين الأهلي وضيفه الهلال، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

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ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، صورة لتقديم المباراة على حسابه الرسمي بموقع "X" (تويتر سابقًا)، تضم ثلاثي الفريق، رياض محرز وإيفان توني وروجر إيبانيز، حيث حمل المهاجم الإنجليزي مطرقة، بينما أمسك زميله البرازيلي بسلسلة معدنية محطمة.

وانتشرت الصورة بشكل واسع على حسابات جماهير الأهلي والهلال، حيث تم تفسيرها على أن الراقي يستهدف اليوم لتحطيم سلسلة انتصارات الزعيم في المواجهات المباشرة بين الفريقين.

ويسيطر الهلال على الانتصارات في المواجهات المباشرة مع الأهلي، حيث لم يتذوق الراقي طعم الانتصار على الزعيم خلال آخر 6 مواجهات جمعت الفريقين، حيث فاز الهلال 5 مرات وانتهى لقاء وحيد بالتعادل.

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وكان آخر انتصار قد حققه الأهلي على الهلال في مباراة الدور الثاني من موسم 2019-2020، عندما تغلب على الزعيم بنتيجة (2-1)، بثنائية عمر السومة وعبد الفتاح عسيري، بينما سجل علي آل بليهي هدف الضيوف.

ويدخل الهلال اللقاء وهو على قمة جدول ترتيب الموسم برصيد 15 نقطة، بعد تحقيق العلامة الكاملة من 5 انتصارات، بينما يأتي الأهلي في المركز التاسع برصيد 7 نقاط.