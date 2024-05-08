أخبار الأهلي اليوم | تحديد أول الأجانب الراحلين .. ومدرب الاتحاد السابق بديل يايسله "المحتمل"

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 8 من مايو 2024م

SHAHID

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء الموافق 8 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

مفاجأة | مستقبل يايسله في خطر .. الأهلي يتحرك للتوقيع مع مدرب الاتحاد السابق

في أكثر من مناسبة.. لمح مسؤولو النادي الأهلي السعودي، إلى استمرار المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025 (طالع التفاصيل).

"رغم قتال اللاعب!" .. الأهلي يحدد أول الأجانب الراحلين في الميركاتو الصيفي

حدد مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، أول الأجانب "الراحلين" عن فريق كرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم (طالع التفاصيل).

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

هدفها إلحاق الضرر بالأهلي؟ .. خطوة مفاجئة وصادمة من الاتحاد في شكواه ضد مالكوم

فجر الإعلامي وليد الفراج مفاجأة مدوية بشأن شكوى الاتحاد ضد نجم الهلال، مالكوم، بعد إشارته الخارجة خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (طالع التفاصيل).

راكيتيتش يختار أفضل لاعب سعودي في دوري روشن ويُهدد حلم الأهلي في سوق الانتقالات

أبدى إيفان راكيتيتش نجم وسط الشباب سعادته البالغة بالتواجد في دوري روشن السعودي وكونه جزءًا من المشرع السعودي للنهوض بالبلاد على جميع الاًصعدة، متمنيًا أن يلحق به العديد من مواطنيه الكروات (طالع التفاصيل).

بعد ارتباطه بالأهلي والاتحاد .. ستيفن جيرارد يتدخل لخطف نجم الشباب

حسم أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، "مستقبله" مع عالم الساحرة المستديرة، قبل فتح باب الميركاتو الصيفي بشكل رسمي (طالع التفاصيل).

فيديو | "وش هالجنون!" .. نجم الهلال "يرقص" في الكلاسيكو على غناء جماهير الأهلي

في لقطة يُمكن وصفها بـ"الجنونية".. قام أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بتصرف غريب، خلال كلاسيكو المملكة الكبير أمام الأهلي (طالع التفاصيل).

بعد خروجه مصابًا أمام الهلال .. الأهلي يحسم موقف عبد الله العمار من مواجهة الشباب

بعد خسارته أمام الهلال في المبارة المؤجلة، يستعد الأهلي لمواجهة أخرى قوية وصعبة في دوري روشن السعودي، إذ سيحل ضيفًا على الشباب مساء السبت القادم ضمن الجولة الـ31 من البطولة (طالع التفاصيل).

فيديو | مشهد صادم .. علي البليهي "يصفع" زميله بعد كلاسيكو الأهلي وهكذا رد نجم الهلال!

واصل النجم الدولي علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إثارة الجدل في الشارع الرياضي السعودي، بتصرفاته "الغريبة" مع زملائه والمنافسين (طالع التفاصيل).

"صفقة كيليان مبابي قد تتحول من ريال مدريد إلى السعودية" .. أسطورة فرنسا يفجرها

"المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في ريال مدريد الإسباني الموسم القادم".. هكذا أجمعت كافة التقارير العالمية، خلال الأسابيع القليلة الماضية (طالع التفاصيل).

SHAHID