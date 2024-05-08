مفاجأة | مستقبل يايسله في خطر .. الأهلي يتحرك للتوقيع مع مدرب الاتحاد السابق

تطورات مفاجئة داخل النادي الأهلي..

SHAHID

في أكثر من مناسبة.. لمح مسؤولو النادي الأهلي السعودي، إلى استمرار المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يايسله تولى تدريب الأهلي في صيف العام الماضي، وفي عقد لمدة 3 سنوات كاملة حتى 30 يونيو 2026؛ حيث "يقاتل" مع الفريق الأول لكرة القدم حاليًا، لضمان المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، المؤهل إلى بطولة "النخبة الآسيوية".

وعلى الرغم من تلميحات المسؤولين؛ إلا أن الإعلامي الرياضي ضيف الله الصقر، فجّر مفاجأة من العيار الثقيل، عن "هوية" المدير الفني للفريق الأهلاوي، في الموسم الرياضي القادم.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الصقر كشف في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، عن رغبة قوية من بعض مسؤولي الأهلي، في التعاقد مع البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني السابق لنادي الاتحاد السعودي.

وأعلن الإعلامي الرياضي، سفر وفد من الأهلي إلى بريطانيا، في الأيام القادمة؛ من أجل استطلاع رأي سانتو، في العودة إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، مجددًا.

وشدد على أن القطاع المؤيد للتعاقد مع المدير الفني البرتغالي في الإدارة الأهلاوية؛ يرى أنه حقق نجاحات كبيرة مع العميد الاتحادي، وبلاعبين عاديين، وأنه يعلم أجواء السعودية جيدًا؛ ما سيسهل عمله مع الفريق.

وأشار ضيف الله الصقر، إلى أن هناك قطاع آخر في الإدارة، بقيادة الرئيس التنفيذي البريطاني رون جورلي، يرى ضرورة إعطاء يايسله "فرصة"، في الموسم الرياضي القادم، مع منحه الصفقات التي يريدها؛ خاصة أنه لم يقم باختيار اللاعبين الذين انضموا إلى الفريق، في الصيف الماضي.

جدير بالذكر أن سانتو، قاد نادي الاتحاد؛ للتتويج بلقبي دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، للموسم الرياضي الماضي، قبل أن تتم إقالته في نوفمبر 2023؛ لينتقل بعدها إلى نوتنجهام فورست الإنجليزي.

SHAHID