بعد ارتباطه بالأهلي والاتحاد .. ستيفن جيرارد يتدخل لخطف نجم الشباب

تحوّل كبير في مستقبل نجم الشباب..

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حسم أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، "مستقبله" مع عالم الساحرة المستديرة، قبل فتح باب الميركاتو الصيفي بشكل رسمي.

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الشباب الذي كان مهددًا بـ"الهبوط"، بعد نهاية الدور الأول من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، انتفض في النصف الثاني من الموسم، ليرتقي إلى المركز الثامن.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، اتصل الأسطورة الإنجليزية ستيفن جيرارد، مدرب نادي الاتفاق، باللاعب حسين القحطاني، متوسط ميدان الليث الشبابي؛ لضمه إلى فارس الدهناء.

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الصحيفة كشفت عن أن القحطاني، منح جيرارد موافقته على الانتقال إلى الاتفاق، خلال الاتصال الذي جمعهما؛ ما دفع إدارة النادي إلى تقديم عرضٍ رسمي إلى اللاعب، لمدة ثلاثة مواسم.

وأعلنت الصحيفة، تفوق عرض الاتفاق "ماليًا"، على جميع العروض الأخرى التي تحصل عليها اللاعب البالغ من العمر 29، خلال الفترة القليلة الماضية.

جدير بالذكر أن حسين القحطاني رفض في الأيام القليلة الماضية، تجديد عقده مع نادي الشباب، مع ترحيبه بالانتقال إلى الأهلي أو الاتحاد؛ قبل أن يتدخل جيرارد، وينجح في إقناعه بارتداء قميص الاتفاق.

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