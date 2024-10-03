أخبار الأهلي اليوم | مصير إدوارد ميندي في الكلاسيكو .. والتبرع بالآلاف للفوز على الهلال!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024.

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"الله يثق بنا!" .. نجم الأهلي يخرج عن صمته بعد جدل الإصابة المزمنة

الإصابة هي أسوأ شيء ممكن أن يتعرض له لاعب كرة القدم، خاصة عندما يبتعد عن عالم الساحرة المستديرة، لفترة طويلة؛ وهو ما يُعاني منه أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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قبل الكلاسيكو .. الهلال يقترب من خسارة نجمه والكشف عن مصير إدوارد ميندي مع الأهلي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، الكلاسيكو الكبير بين الهلال ومستضيفه الأهلي، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2024-2025. "اقرأ التفاصيل"

انتقل إلى المستشفى .. سالم الدوسري يُزيد إثارة الجدل قبل كلاسيكو الهلال والأهلي!

زاد سالم الدوسري نجم الهلال من إثارة الجدل، بشأن احتمالية غيابه عن كلاسيكو فريقه ضد الأهلي، والمقرر له يوم السبت القادم، بعدما انتقل إلى المستشفى. "اقرأ التفاصيل"

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"سيزيد للضعف حال فوز الأهلي" .. المريسل يعلن التبرع بآلاف الريالات إذا تعثر الهلال!

أكد الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لن تنتهي إلا بفوز الأخير، بنسبة تقارب الـ97%، حتى وإن أقيمت المواجهة في مدينة جدة، وإن إدارها الحكمان أحمد الشمراني وسامي القرشي، على حد وصفه. "اقرأ التفاصيل"

أضافت "الترامادول" .. لجنة المنشطات تستهدف زيادة العينات في دوري روشن!

تستهدف لجنة الرقابة على المنشطات زيادة عدد العيانات التي ستقوم بفحصها من جانب الرياضيين في جميع المسابقات والرياضات بما فيها دوري روشن السعودي خلال الموسم الحالي 2024-25. "اقرأ التفاصيل"

"جوارديولا لم يحل مشكلة رياض محرز" .. الدويش يرد على المطالبين بعودة نسخة مانشستر سيتي في الأهلي!

منذ انتقاله إلى صفوف الأهلي، وقد واجه الدولي الجزائري رياض محرز، عددًا من الانتقادات حول تراجع مستوياته، وتطور الأمر إلى حد وصفه بـ(الكسول)، والمطالبة بعودة نسخة محرز مع مانشستر سيتي، في الراقي. "اقرأ التفاصيل"