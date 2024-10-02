قبل الكلاسيكو .. الهلال يقترب من خسارة نجمه والكشف عن مصير إدوارد ميندي مع الأهلي

جديد حالة ثنائي الهلال والأهلي "المصابين" قبل الكلاسيكو..

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية، الكلاسيكو الكبير بين الهلال ومستضيفه الأهلي، مساء يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري روشن للمحترفين 2024-2025.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بالعلامة الكاملة "15 نقطة" بعد مرور 5 جولات، في الوقت الذي يحتل فيه الأهلي "المركز السابع" بـ7 نقاط، من فوزين وتعادل وهزيمتين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقبل الكلاسيكو الكبير.. كشفت صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الأربعاء، عن تضاءل حظوظ حسان تمبكتي، قلب دفاع الزعيم الهلالي، في المشاركة أمام قلعة الرقي.

GOAL

الصحيفة أشارت إلى مواصلة تمبكتي، برنامجه التأهيلي بعد إصابة الكتف، التي تعرض لها خلال مباراة الخلود، التي انتهت بفوز الهلال (4-2)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري، السبت الماضي.

وعلى جانب آخر.. أعلنت الصحيفة خضوع النجم السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى فريق الأهلي الأول لكرة القدم، اليوم الأربعاء، لـ"فحص طبي" يتحدد على إثره قرار مشاركته في التدريبات الجماعية من عدمه؛ وذلك استعدادًا لكلاسيكو الهلال المرتقب.

ويُعاني ميندي من آلام في مفصل القدم، غيبته عن المشاركة في المباراتين الأخيرتين للفريق الأهلاوي، أمام القادسية بدوري روشن، والوصل الإماراتي في مسابقة النخبة الآسيوية.