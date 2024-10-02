"الله يثق بنا!" .. نجم الأهلي يخرج عن صمته بعد جدل الإصابة المزمنة

الأهلي لم يذكر أي شيء عن حالة اللاعب - حتى الآن -..

الإصابة هي أسوأ شيء ممكن أن يتعرض له لاعب كرة القدم، خاصة عندما يبتعد عن عالم الساحرة المستديرة، لفترة طويلة؛ وهو ما يُعاني منه أحد محترفي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي.

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الأهلي يقدم بداية موسم سيئة، على المستوى المحلي؛ وذلك على الرغم من التألق "قاريًا"، بتحقيق العلامة الكاملة "6 نقاط"، في أول جولتين من مسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

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وفي هذا السياق.. وصف النجم البرازيلي أليكساندر، متوسط ميدان الفريق الأهلاوي، غيابه عن الملاعب بسبب الإصابة، بالأمر المتعب.

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أليكساندر كتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام": "أعلم أن الأمر متعب؛ لكن لا تستسلم"، مضيفًا بالقول: "أحيانًا يأخذنا الله إلى حدودنا، وهل تعلم لماذا؟!.. لأنه لديه ثقة بنا أكثر من إيماننا بأنفسنا".

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صحيفة "عكاظ" كانت قد أعلنت في وقتٍ سابق، معاناة النجم البرازيلي الشاب، من إصابة مزمنة في منطقة "ما حول الفخذ"؛ وذلك من قبل انضمامه إلى النادي الأهلي.

جدير بالذكر أن أليكساندر البالغ من العمر 20 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف عام 2024، قادمًا من نادي فلومينينسي البرازيلي؛ حيث لعب 3 مباريات فقط كـ"بديل"، قبل أن يبتعد بشكل مفاجئ منذ منتصف سبتمبر الماضي، بسبب الإصابة.