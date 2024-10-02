انتقل إلى المستشفى .. سالم الدوسري يُزيد إثارة الجدل قبل كلاسيكو الهلال والأهلي!

هل يغيب الدوسري عن كلاسيكو الهلال والأهلي؟

زاد سالم الدوسري نجم الهلال من إثارة الجدل، بشأن احتمالية غيابه عن كلاسيكو فريقه ضد الأهلي، والمقرر له يوم السبت القادم، بعدما انتقل إلى المستشفى.

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وكان الدوسري قد عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" عن مرضه، ولكنه لم يوضح أي شيء طبيعة ما يُعاني منه قب لمواجهة الكلاسيكو.

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وبعد ساعات نشر سالم عبر حسابه مرة أخرى منشورًا يُزيد به إثارة الجدل، بعدما كتب أنه متواجد في إحدى المستشفيات، ملمحًا إلى أنه يُعاني من إنفلونزا شديدة.

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يأتي ذلك بعدما نجح سالم الدوسري في قيادة الهلال للفوز على الشرطة العراقي بخماسية دون مقابل، حيث نجح في تسجيل هدف وحيد، قادة لصدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بالبطولات الآسيوية بقميص الزعيم، برصيد 24 هدفًا.

ويواجه الهلال نظيره الأهلي مساء السبت القادم، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وذلك باللقاء الذي سيقام في ملعب الجوهرة المشعة بجدة.