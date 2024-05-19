أخبار الاتحاد اليوم | شقيق حمد الله يصدم الهلال ومهاجم سعودي يقود كتيبة العميد!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأحد الموافق الـ19 من مايو 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد الموافق الـ19 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

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خاص | "هناك أمور خفية تحدث!" .. شقيق عبدالرزاق حمدالله يشكك في الهلال

انضم عبدالرحيم حمدالله؛ شقيق المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم نادي الاتحاد السعودي ووكيله، لحملة المشككين في نادي الهلال، بعدما توج بطلًا لدوري روشن، متسائلًا عن أمور خفية تحدث وراء الكواليس. (طالع التفاصيل)

ثلاثي الهلال في مرمى الاستهداف .. الاتحاد يلاحق نجوم المنتخب السعودي استعدادًا للصيفية

رغم امتلاكه ثنائي هجومي بحجم الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبدالرزاق حمدالله والموهبة الشاب طلال حاجي في الهجوم إلا أن نادي الاتحاد يسعى لدعم صفوفه بمهاجمَين محليين جديدين خلال الميركاتو الصيفي المقبل. (طالع التفاصيل)

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2024 في دوري روشن السعودي؟

تحولت فترة الانتقالات في الدوري السعودي إلى ما يشبه ساحة المعركة في السنوات القليلة الماضية، وأصبح الصراع بين الأندية على الصفقات، خاصة فيما يتعلق بالمحترفين الأجانب محط أنظار الجميع، ليس فقط في السعودية، بل في الوطن العربي، وامتد ليشمل أوروبا وأمريكا الجنوبية أيضًا. (طالع التفاصيل)

جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2023-2024

بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الجمعة 11 أغسطس 2023، وهو موسم يتوقع متابعو دوري روشن السعودي أن يكون قويًا ومثيرًا يستحق المتابعة في ظل رغبة العديد من الفرق في تحقيق اللقب الغالي وفي ظل الصفقات القوية للغاية التي أبرمتها الفرق السعودية. (طالع التفاصيل)

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024

أعلنت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، جدول مباريات الدور الأول من دوري روشن موسم 2023-2024. (طالع التفاصيل)

"أنت المستفيد الوحيد من الحركات القذرة" .. فهد الهريفي يفتح النار على وليد الفراج

يبدو أن فهد الهريفي؛ نجم النصر السعودي الأسبق، قد طفح به الكيل تجاه الإعلامي الرياضي وليد الفراج؛ مقدم برنامج "أكشن مع وليد"، إذ كان تعامله مع الاتهامات التي توجه للاعبين الأجانب بشأن "الحركات القذرة" للجماهير في المباريات، كالقشة التي قصمت ظهر البعير. (طالع التفاصيل)

بين الكذب وتضليل الرأي العام .. الدوري السعودي ضل طريقه في رحلة استهداف الإنجليزي!

"نحن الدوري الأقوى في المنطقة العربية بلا منازع بل إننا نريد منافسة الدوريات الأوروبية الكبرى"، عبارة تتكرر على مدار العام الماضي من الإعلام السعودي والمسؤولين عن كرة القدم في المملكة بشكل عام. (طالع التفاصيل)

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من الكويت إلى وزير الرياضة السعودي: لم نعتد على المشاهد "اللا أخلاقية" في ملاعبكم!

الاستياء تخطى حدود المملكة العربية السعودية من "الحركات البذيئة" التي يقوم بها اللاعبون الأجانب تجاه جماهير الخصوم في الفترة الأخيرة، حتى خرجت مناشدة من الكويت لعبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودي. (طالع التفاصيل)

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