ثلاثي الهلال في مرمى الاستهداف .. الاتحاد يلاحق نجوم المنتخب السعودي استعدادًا للصيفية

الهدف ضم اثنين منهم في الميركاتو الصيفي المقبل..

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رغم امتلاكه ثنائي هجومي بحجم الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبدالرزاق حمدالله والموهبة الشاب طلال حاجي في الهجوم إلا أن نادي الاتحاد يسعى لدعم صفوفه بمهاجمَين محليين جديدين خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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الميركاتو من المقرر أن ينطلق في 18 من يوليو المقبل ويستمر حتى الثاني من سبتمبر، في أول سوق انتقالات يشهد تقليص قائمة محليي الأندية لـ15 لاعبًا فقط.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن مسؤولي النادي الجداوي يستهدفون التعاقد مع اثنين من مهاجمي المنتخب السعودي الأول خلال الصيف، موضحة أن الثنائي يلعب في المنطقة الوسطى (أندية الرياض من الهلال، النصر، الشباب)، على أن تبدأ المفاوضات معهما خلال الفترة المقبلة.

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وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة الفنية في الفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد ترى ضرورة وجود مهاجم سعودي مميز ضمن قائمة الـ15 لاعبًا محليًا.

يذكر أن مهاجمي الأخضر في الفترة الأخيرة هم صالح الشهري وعبدالله الحمدان من الهلال، وعبدالله الرديف من الشباب (معار من الهلال حتى نهاية الموسم الحالي)، لكن لم توضح "الرياضية" أي أسماء تحديدًا يستهدفها العميد.

لكن بتخصيص الحديث عن الحمدان والشهري فالثنائي منبوذ في الزعيم في ظل تهميشه على مقاعد البدلاء لصالح الصربي أليكساندر ميتروفيتش، وفي حال منحهما فرصة المشاركة، لم يقدما المنتظر.

وشارك الشهري في 26 مباراة بالموسم الجاري (بواقع 731 دقيقة)، سجل خلالها ستة أهداف وصنع اثنين آخرين، أما الحمدان فخاض 33 لقاء (بواقع 877 دقيقة) وسجل أربعة أهداف وصنع آخر.

بينما الرديف فظهر مع الليث الأبيض في 22 مباراة في الموسم الجاري بواقع 244 دقيقة، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

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