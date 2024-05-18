متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2024 في دوري روشن السعودي؟

تعرف على مواعيد سوق الانتقالات الصيفية 2024 في دوري روشن السعودي للمحترفين والدرجة الأولى..

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تحولت فترة الانتقالات في الدوري السعودي إلى ما يشبه ساحة المعركة في السنوات القليلة الماضية، وأصبح الصراع بين الأندية على الصفقات، خاصة فيما يتعلق بالمحترفين الأجانب محط أنظار الجميع، ليس فقط في السعودية، بل في الوطن العربي، وامتد ليشمل أوروبا وأمريكا الجنوبية أيضًا.

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فقد شهد دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023 انضمام عدد من اللاعبين الأفذاذ، مثل البرازيلي نيمار إلى الهلال، فيما انضم السنغالي ساديو ماني إلى رونالدو في "العالمي"، وكان نصيب الأهلي بالتعاقد مع رياض محرز، أما الاتحاد فقد ضم إلى صفوفه صاحب الكرة الذهبية الفرنسي كريم بنزيما.

وستكون هناك فرصة أخرى لأندية الدوري السعودي لتعزيز صفوفها في نافذة الانتقالات الصيفية، دعمًا لقوة الفرق في المسابقات المحلية والقارية.

لكن، ما هي مواعيد سوق الانتقالات الصيفية 2024 في الدوري السعودي؟ الإجابة تجدها هنا عبر "جول".

ما موعد سوق الانتقالات الصيفية 2024 في دوري روشن السعودي؟

تم الكشف عن موعد بداية ونهاية سوق الانتقالات الصيفية في السعودية لموسم 2024-2025.

ويفتح السوق في 18 يوليو 2024 على أن تكون نهاية سوق الانتقالات في 2 سبتمبر 2024 وهو آخر موعد لتسجيل الصفقات التي سيتم إبرامها.

البطولة بداية سوق الانتقالات نهاية سوق الانتقالات دوري روشن السعودي 18 يوليو 2024 2 سبتمبر 2024 دوري يلو السعودي 18 يوليو 2024 12 سبتمبر 2024 الدوري السعودي للسيدات 1 أغسطس 2024 15 سبتمبر 2024

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