من الكويت إلى وزير الرياضة السعودي: لم نعتد على المشاهد "اللا أخلاقية" في ملاعبكم!

استياء كويتي من "الحركات القذرة" في الدوري السعودي..

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الاستياء تخطى حدود المملكة العربية السعودية من "الحركات البذيئة" التي يقوم بها اللاعبون الأجانب تجاه جماهير الخصوم في الفترة الأخيرة، حتى خرجت مناشدة من الكويت لعبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودي.

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تلك الحركات قام بها البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، تجاه جماهير الهلال والشباب، حتى تقرر إيقافه وتغريمه ماليًا ذات مرة، ومؤخرًا الجدل يصطحب البرازيلي مالكوم؛ لاعب الزعيم، الذي قام بإشارات خادشة للحياء تجاه جماهير الاتحاد، لكن دون أن يتعرض لأي عقوبة.

هذا أسفر عن غضب الكويتي عبدالعزيز عطية، الذي قال عبر آخر حلقات برنامجه "الديربي" أمس السبت: "مناشدة أتمنى أن تصل لوزير الرياضة السعودي، اليوم الحركات التي يفعلها مالكوم ليس من الجيد أن يراها أي مشاهد في الوطن العربي، ربما هي عادية في الدوريات الأوروبية، لكن في الوطن العربي لا!".

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وأضاف: "في السابق لم نكن نرى مثل هذه التصرفات من الأجانب، كانوا يمتازون بالأدب والاحترام، أسوأ ما كانوا يقومون به هو إلقاء القميص أرضًا أو عدم مصافحة المدرب أو الاعتداء على لاعب الخصم، لكن ما يفعله مالكوم خلال أسبوع واحد أمر غريب!، أتمنى تعطي توجيهاتك أن هذا المحترف وغيره عليهم الالتزام بالعادات والتقاليد، لأن ما يفعله سيصبح عاديًا وهو نفسه سيتمادى أكثر، لأنه لم يجد رادعًا له".

الإعلامي الكويتي اختتم: "اعتدنا على أن الحركات اللا أخلاقية من المحترفين مرفوضة تمامًا داخل السعودية، لذا أتمنى من وزير الرياضة أن يتدخل لإيقاف مالكوم وغيره من اللاعبين".

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