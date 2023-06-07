أخبار الاتحاد اليوم | راتب كريم بنزيما الحقيقي، والتوقيع مع صفقة جديدة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق السابع من يونيو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الأربعاء، الموافق السابع من يونيو 2023، وما يدور حول الفريق.

الاتحاد يوقع مع نجولو كانتي .. وتطورات مثيرة في صفقة إلكاي جوندوان

الآن أصبح من حق أي عاشق ومحب لنادي الاتحاد، أن يحلم بأي صفقة يريدها، فبعد التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما رسميًا؛ بدأت الإدارة في إجراءات ضم عدد من الأسماء العالمية الأخرى (طالع التفاصيل).

قلقه بشأن بنزيما في محله .. كواليس ما دار بين عبدالرزاق حمدالله ولاعبي الاتحاد في "اللقاء الأخير"

رغم أن المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، أعلن صراحةً ترحيبه بقدوم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لفريقه قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي، لكن ما كان يدور في عقله عكس ذلك (طالع التفاصيل).

ليس كريم بنزيما فقط .. صفقة غير متوقعة من ريال مدريد على أبواب الاتحاد

يبدو أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ليس الوحيد الذي سينتقل من ريال مدريد الإسباني إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في الصيف الحالي (طالع التفاصيل).

"هذا هو معدن الهلال" .. لفتة سامي الجابر مع كريم بنزيما تحظى بثورة حب اتحادية

في ظل فرحة جمهور الاتحاد بتعاقد ناديهم مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، حظي سامي الجابر؛ أسطورة نادي الهلال، بثورة حب بعد موقفه تجاه هذه الصفقة (طالع التفاصيل).

سعودي وثنائي إنجلترا وطوق نجاه إسبانيا .. وجهات محتملة لإنقاذ عبد الرزاق حمد الله من سجن كريم بنزيما والاتحاد

الآن انقسمت الجبهة بين مؤيد لبقاء المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في صفوف الاتحاد بعد تعاقد الأخير مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، وبين من يؤكد أنه لم يعد هناك حاجة له (طالع التفاصيل).

دوري العواجيز السعودي .. أسطورة تتحطم تحت أقدام كريم بنزيما الذهبية

"دوريكم دوري عواجيز.. أنتم تجمعون النجوم كبار السن بالأموال"، جمل وشعارات نسمعها من البعض، في كل مرة يتم فيها الحديث عن الدوري السعودي للمحترفين (طالع التفاصيل).

بعد الأرقام الخيالية المتداولة .. الكشف عن راتب كريم بنزيما الحقيقي مع الاتحاد

كم سيتقاضى كريم بنزيما مع الاتحاد؟، هذا السؤال ربما هو الشغل الشاغل للجماهير حاليًا سواء السعودية أو في العالم بشكل عام، في ظل الحديث عن مبالغ خيالية، يتم تداولها على نطاق واسع (طالع التفاصيل).

"كريستيانو رونالدو أحد دوافعي" .. كريم بنزيما يكشف سر قبوله عرض الاتحاد

كشف الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي الجديد، عن أسباب قبوله لعرض النادي الجداوي، مؤكدًا تطلعه لمواجهة جماهير النادي، لما سمعه عنها وشهرتها بالحماس الكبير (طالع التفاصيل).