"هذا هو معدن الهلال" .. لفتة سامي الجابر مع كريم بنزيما تحظى بثورة حب اتحادية

شيم الكبار تظهر في مثل هذه الأوقات..

في ظل فرحة جمهور الاتحاد بتعاقد ناديهم مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، حظي سامي الجابر؛ أسطورة نادي الهلال، بثورة حب بعد موقفه تجاه هذه الصفقة.

النادي الجداوي أعلن اليوم الثلاثاء، ضم النجم الفرنسي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه الإسباني ريال مدريد، لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وحرص الجابر على تهنئة العميد بصفقته العالمية، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ألف مبروك للأشقاء في نادي الاتحاد إدارة لاعبين وجماهير، التعاقد مع النجم الكبير حامل الكرة الذهبية كريم بنزيما، كريم مهاجم نجم فوق العادة، إضافة كبيرة لدورينا ويدعم توجه حكومتنا الرشيدة السخي في ملفات عديدة".

تغريدة الجابر نالت إشادة الاتحاديين بشدة، إذ كتب حساب "فيصل كومو": "هذا هو معدل الهلال"، وعلق حساب "فؤاد يوسف الأحمدي": "كم أنت كبير أبا عبدالله والله يبارك فيك"، فيما كتب "إبراهيم عسيري": "مواقف عديده مشرفه من هذا الرجل الخلوق الاسطورة صاحب القلب النقي تجاه الاتحاد وجمهوره وادارته في كل حدث يخص الاتحاد تجه يبادر ويتفاعل بالتبريكات والتهاني للعميد وجمهوره كل الشكر للاسطوره الهلاليه من جماهير الاتحاد لك".

جدير بالذكر أن الهلال لا يزال ينتظر دوره في الصفقات العالمية بعد النصر وكريستيانو رونالدو، الاتحاد وبنزيما، إذ يستهدف الأرجنتيني ليونيل ميسي تحديدًا.