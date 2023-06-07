ميركاتو نادي الاتحاد التاريخي يتواصل بمفاجآت تسعد الملايين

الآن أصبح من حق أي عاشق ومحب لنادي الاتحاد، أن يحلم بأي صفقة يريدها، فبعد التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما رسميًا؛ بدأت الإدارة في إجراءات ضم عدد من الأسماء العالمية الأخرى.

الاتحاد أعلن مساء يوم الثلاثاء، التعاقد مع بنزيما "35 سنة"، في صفقة انتقال حر، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، وفي عقد لمدة 3 سنوات.

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة"، أنهى نادي الاتحاد، صفقته العالمية الثانية، بالتعاقد مع النجم الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان تشيلسي الإنجليزي.

وأعلنت الصحيفة، أن المفاوض السعودي المتواجد في العاصمة الإنجليزية "لندن"، نجح في الحصول على توقيع كانتي، للانضمام إلى العميد الاتحادي.

وعلى جانب آخر.. كشف الإعلامي الرياضي عناد الرشيد، عن تطورات مثيرة في مفاوضات نادي الاتحاد، مع النجم الألماني إلكاي جوندوان، متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي ينتهي عقده في 30 يونيو الجاري.

وتحت عنوان "خاص".. كتب الرشيد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نادي الاتحاد، يجهز عرضه الرسمي للاعب جوندوان، بسعر أعلى من العرض السابق.. ومن المنتظر تقديمه بعد 4 أيام".

جدير بالذكر أن النجم الألماني، يستعد للمشاركة مع نادي مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء يوم السبت القادم، ضد إنتر ميلانو الإيطالي.