"كريستيانو رونالدو أحد دوافعي" .. كريم بنزيما يكشف سر قبوله عرض الاتحاد

المهاجم الفرنسي يشيد بالتطور الهائل في الرياضة السعودية ويثني على جمهور الاتحاد تحديدًا

كشف الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي الجديد، عن أسباب قبوله لعرض النادي الجداوي، مؤكدًا تطلعه لمواجهة جماهير النادي، لما سمعه عنها وشهرتها بالحماس الكبير.

العميد أعلن اليوم الثلاثاء، رسميًا تعاقده مع الفرنسي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، ولمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وقال بنزيما، خلال تصريحات نفسها الحساب الرسمي للنادي الجداوي: "أنا متحمس جدًا لتجربة دوري جديد في بلد مختلف، أعرف أن الاتحاد يتمتع بتاريخ مذهل ومشجعين حماسيين للغاية وطموحات كبيرة، تتخطى الدوري المحلي الذي أحرزه هذا العام، لتصل إلى الفوز بالبطولات القارية".

وأضاف: "أنا فخور جدًا بمسيرتي في إسبانيا وفرنسا وأوروبا بشكل عام، وأشعر الآن أن الوقت قد حان لتحدٍ جديد ومشروع جديد هنا في السعودية، خاصةً أنني دائمًا ما شعرت بحفاوة الاستقبال والترحيب من المشجعين عند زيارتي للسعودية".

المهاجم الفرنسي اختتم: "أتطلع للانضمام لزملائي الجدد في الاتحاد والعمل معهم على نقل هذا النادي المذهل، وكرة القدم في السعودية إلى مستويات وآفاق جديدة، لدي معرفة كبيرة بمدى قوة الدوري والتنافس المحتدم فيه ومستوى الفرق واللاعبين، خاصةً مع قدوم النجوم مثل صديقي كريستيانو رونالدو، كما أنني على دراية بطموحات السعودية الكبيرة فيما يخص كرة القدم والرياض ككل، أنا هنا للفوز، تمامًا كما كان هدفي في أوروبا، ومتحمس جدًا للقاء اللاعبين والجمهور في جدة".