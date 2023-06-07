قلقه بشأن بنزيما في محله .. كواليس ما دار بين عبدالرزاق حمدالله ولاعبي الاتحاد في "اللقاء الأخير"

الاتحاد تعاقد مع كريم بنزيما، ومصير عبدالرزاق حمدالله أصبح غامضًا

رغم أن المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعوي، أعلن صراحةً ترحيبه بقدوم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لفريقه قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي، لكن ما كان يدور في عقله عكس ذلك.

النادي الجداوي أعلن أمس الثلاثاء، التعاقد مع الفرنسي لمدة ثلاثة مواسم، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني.

ومنذ الإعلان عن تلك الصفقة، بدأت التكهنات حول رحيل حمد الله عن صفوف العميد، وفي الجهة المقابلة، شماتة جمهور ناديه السابق النصر من وضعه في وجود بنزيما، وكانت المفاجأة ما كشفه الصحفي الرياضي المهتم بالشأن الاتحاد وليد الصيعري.

الصيعري زعم أن المغربي أبلغ زميله في الفريق قبل مواجهة الطائي، ضمن الجولة الـ30 والأخيرة من دوري روشن، أنه يشعر أن هذه المباراة هي الأخيرة له مع العميد، ولم يكشف الصحفي المزيد حول ما دار بين الساطي وزملائه، لكن صدق شعور حمد الله وتعاقد ناديه مع بنزيما بعد ستة أيام من تلك المباراة، وأصبح مصيره غامضًا.

الاتحاد أعلن بالفعل أن بنزيما سيرتدي قميص رقم 9، وهو الرقم الخاص بالساطي المغربي، لكن هذه الخطوة لا تعد إعلانًا واضحًا بشأن رحيله، لذلك الجميع ينتظر الجديد خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن الاتحاد كان قد أعلن تجديد عقد حمد الله في فبراير الماضي ولمدة موسمين.