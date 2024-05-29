أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة في شكوى مالكوم وسعود عبد الحميد، وهجوم شبابي على الإدارة

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 29 مايو 2024
جدل كبير يُحيط بشكوى الاتحاد ضد ثنائي الهلال
فهد بارباع يوضح بعدما انهال اللوم على الاتحاد..
الموضوع يُستكمل بالأسفل
صفقة مهمة خسرها قطبا جدة..
نجم الاتحاد أهان الهلال ونصراوي خدش حياء الأهلاويين .. 2024 موسم الحركات "اللا أخلاقية" في السعودية!
لجنة الانضباط اكتفت بالمتابعة عن بعد كما الجماهير، لكن مبررها حاضر وفقًا للوائح!
الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد تم رفضه!
هل أخطأت إدارة الاتحاد عندما تأخرت في تقديم شكواها ضد ثنائي الهلال؟
"هدفنا أن نصبح الأفضل في العالم"
الدون في موقف تواضع لا مثيل له..
تصرف الاتحاد بين الهلال والنصر وضعه في موقف محرج..
العميد بدأ الموسم حاملًا للقب وأنهاه بصفر كبير