أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة في شكوى مالكوم وسعود عبد الحميد، وهجوم شبابي على الإدارة

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 29 مايو 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 29 مايو 2024

جدل كبير يُحيط بشكوى الاتحاد ضد ثنائي الهلال

فهد بارباع يوضح بعدما انهال اللوم على الاتحاد..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صفقة مهمة خسرها قطبا جدة..

لجنة الانضباط اكتفت بالمتابعة عن بعد كما الجماهير، لكن مبررها حاضر وفقًا للوائح!

الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد تم رفضه!

هل أخطأت إدارة الاتحاد عندما تأخرت في تقديم شكواها ضد ثنائي الهلال؟

"هدفنا أن نصبح الأفضل في العالم"

الدون في موقف تواضع لا مثيل له..

تصرف الاتحاد بين الهلال والنصر وضعه في موقف محرج..

العميد بدأ الموسم حاملًا للقب وأنهاه بصفر كبير