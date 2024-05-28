قبل نظر شكوى مالكوم وسعود عبدالحميد .. الاتحاد يخسر قضية أخرى أمام الهلال رسميًا!

الاستئناف الذي تقدم به الاتحاد تم رفضه!

بينما ينتظر الجمهور نتيجة شكوى الاتحاد ضد ثنائي الهلال مالكوم وسعود عبدالحميد، صُدم العميد بخسارة قضية أخرى كان طرفها الآخر هو الزعيم.

العميد قد أمس الإثنين، شكواه ضد ثنائي الزعيم على إثر استفزازاتهما للجماهير خلال نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي أقيم في 30 من أبريل الماضي.

المباراة نفسها عوقب بسببها النادي الجداوي من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بغرامة قدرها 100 ألف ريال، على إثر إلقاء جماهيره لزجاجات مياه على لاعبي الخصم.

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وقدم الاتحاد استئنافًا على تلك العقوبة، لكن اليوم الثلاثاء، قررت لجنة الاستئنافات رفض طلبه، وتأييد غرامة الـ100 ألف ريال سعودي، في قرار نهائي غير قابل للطعن.

يذكر أن أحداث الكلاسيكو المذكور اشتعلت بعدما أحرز سعود عبدالحميد هدف الفوز في الدقيقة 81 ثم استفز جماهير النمور باحتفاليته وأشار لهم زميله مالكوم بإشارات لا أخلاقية، ما اضطر الجمهور الاتحادي بإلقاء زجاجات المياه عليهم.