بعد مغازلته للأهلي والاتحاد ومكالمة جيرارد .. نجم الشباب يفاجئ الجماهير بناديه الجديد

صفقة مهمة خسرها قطبا جدة..

كما اعتدنا في أسواق الانتقالات الأخيرة لا بد أن يخرج نجم مثير للجدل من نادي الشباب تحديدًا في ظل صراع مختلف الأندية على نجوم الليوث.

الحديث هذه المرة عن حسين القحطاني؛ لاعب وسط الليث الأبيض، الذي انتهى عقده بنهاية الموسم المنقضي لتوه، وكان قد صرح من قبل كاشفًا وجود خلافات مالية بينه وبين إدارة ناديه بشأن العقد الجديد.

وقتها أيضًا أوضح اللاعب في رسالة واضحة للاتحاد والأهلي "من يشتريني فأنا شاريه"، فيما تحدثت بعض التقارير عن تلقيه مكالمة هاتفية خاصة من الإنجليزي ستيفن جيرارد؛ المدير الفني للاتفاق، لإقناعه بارتداء قميص النواخذة في الموسم المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن المفاجأة فجرتها صحيفة "الرياضية" التي أكدت أن القحطاني وقع رسميًا عقود انتقاله لنادي القادسية؛ الصاعد لدوري روشن السعودي في الموسم المقبل، ولمدة ثلاث سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن القحطاني سيتقاضى ستة ملايين ونصف المليون في العام الواحد مع ناديه الجديد؛ بمجموع 19 مليونًا ونصف، بخلاف المزايا الأخرى التي قد تصل إلى مليون ونصف سنويًا، وتحسب بناءً على عدد المباريات التي يخوضها مع القادسية، ليصبح إجمالي الصفقة 24 مليونًا ونصف.

يذكر أن القحطاني شارك الموسم المنقضي مع الليوث في 32 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع اثنين آخرين.