مدير دوري روشن: الثنائي العالمي على رأس اهتماماتنا .. والسعودية لو أرادت ضم ميسي لفعلت!

"هدفنا أن نصبح الأفضل في العالم"

صرّح المدير الرياضي في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، مايكل إيمينالو، بأنهم "يستهدفون ضم العديد من نجوم كرة القدم العالميين -في أوج عطائهم- إلى دوري روشن خلال المراحل المقبلة".

وقال إيمينالو، في مقابلة مع صحيفة "تليجراف" البريطانية: "نستهدف خلق منتج لا يضاهى، لنصبح أحد أفضل الدوريات في العالم.. كونك رقم 1 هو شيء سيترك للناس في المستقبل، سواء حدث ذلك في غضون 10 سنوات أو 20 أو 25 عامًا، سيكون ذلك موضع ترحيب، لكنني أعتقد أن نقطة البداية هي أن نقول إننا نريد أن نكون أفضل دوري في العالم".

وفيما يتعلق بما يتردد عن اقتراب محمد صلاح (ليفربول) وكيفن دي بروينه (مانشستر سيتي)، أوضح أنهما "نوع اللاعبين الذين سيحاول الدوري السعودي التعاقد معهم".

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وتابع: "كلما أتيحت الفرصة وتوفر أحد تلك الأنواع من اللاعبين الذين ذكرتهم (صلاح ودي بروينه)، سننافس عليهم، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل تحديدًا، إذا كانت هناك فرصة للإنفاق بشكل كبير على شخص نعتقد أنه سيجلب ما نحتاجه، فسنفعل ذلك، لا يوجد اختباء بعيدا عن ذلك".

وردا على سؤال حول إمكانية التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه موينيو، قال: "ليس لدي معلومات مباشرة عن الصفقة، لكن جوزيه علامة تجارية خاصة به، لا أعرف ما إذا كان مستعدًا للقدوم، وهل يوجد نادٍ في دورينا جاهزًا له".

وعن السبب وراء الفشل في إقناع ليونيل ميسي بالانضمام للدوري السعودي، ختم إيمينالو: "لا أعرف ما هي الأسباب، لأنني لم أكن هنا في ذلك الوقت، لكنني متأكد أنه عندما ترى كل الأشياء التي تحدث في المملكة ستفهم أنهم إذا أرادوا القيام بشيء ما، فسيكون من الممكن القيام به، يمكنني القول إننا نبحث عن أفكار مختلفة وطرق مبتكرة للتأكد من استمرار تقدم الدوري، علينا تقديم حوافز إضافية بعيدًا عن الرواتب المرتفعة (في تلميح لعرض إنتر ميامي على ميسي حصة من أسهم النادي)".