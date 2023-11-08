أخبار الاتحاد اليوم | لوبيتيجي يحسم قراره .. والتفاصيل الكاملة لـ"صدام" كريم بنزيما ونونو سانتو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الأربعاء الموافق الثامن من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الثامن من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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رسميًا .. رحيل نونو سانتو عن الاتحاد وتعيين مدرب "محلي" خليفة له

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء، رحيل المدير الفني البرتغالي نونو سانتو عن الفريق، بعد موسم ونصف تقريبًا من توليه المسؤولية (طالع التفاصيل).

"رومارينيو ومعسكر المدارس" .. أسرار جديدة في خلافات كريم بنزيما ونونو سانتو داخل الاتحاد

لا تزال الخلافات العنيفة التي اشتعلت داخل نادي الاتحاد السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية، بين المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما والمدير الفني البرتغالي نونو سانتو، تثير الكثير من الحبر في وسائل الإعلام المحلية والعالمية (طالع التفاصيل).

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كواليس اللحظات الأخيرة قبل رحيل نونو سانتو .. تفاصيل "تهديد" كريم بنزيما لإدارة الاتحاد

يبدو أن الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، هو من قام بتسريع قرار إقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، بعد حديث خاص دار بينه وبين إدارة النادي (طالع التفاصيل).

"أنت متكاسل" .. الكشف عن نص الحوار "الصادم" بين سانتو وبنزيما في العراق

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن نص الحوار الصادم الذي جمع نونو سانتو المدرب السابق للاتحاد مع مهاجم الفريق كريم بنزيما في غرفة الملابس بين شوطي المباراة أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا (طالع التفاصيل).

بين الحلم والواقع .. زيدان و6 مرشحين لخلافة نونو سانتو في الاتحاد

أعلن الاتحاد مساء أمس إقالة مدربه البرتغالي نونو سانتو لتراجع الأداء والنتائج وآخرها الخسارة المخيبة أمام القوة الجوية العراقي في دوري أبطال آسيا بهدفين نظيفين (طالع التفاصيل).

جولين لوبيتيجي يرد على عرض نادي الاتحاد

الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، أعلن رفض المدير الفني الإسباني جولين لوبيتيجي، عرض نادي الاتحاد الأول؛ لقيادة الفريق خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

وكشف جاليتي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن لوبيتيجي، أخبر مسؤولي نادي الاتحاد، بأنه لا يفضل قيادة فريق بعد بداية الموسم؛ وسط تجهيز العميد، عرضًا جديدًا، في محاولة لإقناعه.

قرار رسمي بمستقبل شرودر يشعل التكهنات حول قدومه للاتحاد!

أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم، الأربعاء، عن إقالة مدربه ألفريد شرودر بشكل رسمي وسط التكهنات حول قدمه للاتحاد السعودي (طالع التفاصيل).

بعد السير على خطواته مع سانتو .. بنزيما يأمل بنهاية رونالدو "السعيدة" في النصر مع الاتحاد

أعلن الاتحاد في وقت متأخر من مساء أمس إقالة مدربه نونو سانتو بعد موسم ونصف شهدا التتويج بدوري روشن السعودي بعد غياب منذ عام 2009، وقد كشفت الكواليس الأخيرة عن لعب مهاجم الفريق، كريم بنزيما، دورًا مهمًا ومؤثرًا في هذا القرار (طالع التفاصيل).

بين من نفد رصيده والذي تحمل ما لا يطاق .. الفائزون والخاسرون بعد رحيل نونو سانتو عن الاتحاد

أخيرًا وبعد أسابيع من الشد والجذب.. استقر مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، على "إقالة" البرتغالي نونو سانتو، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

"لسنا في حاجة لمدرب صاحب حجج" .. معارضة لتعاقد الاتحاد مع زين الدين زيدان!

بينما يطالب قطاع عريض من جمهور نادي الاتحاد السعودي بالتعاقد مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لخلافة البرتغالي نونو سانتو، هناك من يعارض هذه المطالب (طالع التفاصيل).

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