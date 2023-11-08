قرار رسمي بمستقبل شرودر يشعل التكهنات حول قدومه للاتحاد!

سبق أن عمل كمساعد مدرب في برشلونة

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أعلن نادي العين الإماراتي، اليوم، الأربعاء، عن إقالة مدربه ألفريد شرودر بشكل رسمي وسط التكهنات حول قدمه للاتحاد السعودي.

المدرب البرتغالي نونو سانتو رحل بشكل رسمي عن صفوف الفريق بعد سلسلة من الأزمات، لتظهر أسماء العديد من المدربين لخلافته كان على رأسهم شرودر.

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العين أعلن في بيان رسمي عن فسخ عقد المدرب الهولندي بالتراضي، ويرجع ذلك بسبب عدم تأقلم صاحب الـ51 سنة وجهازه بشكل كامل مع منظومة النادي الإماراتي بشكل عام.

وتأتي هذه الخطوة لتشعل التكهنات حول قدوم شرودر إلى الاتحاد، بعد التقارير الصحفية التي كشفت مؤخرًا عن اقترابه من خلافة سانتو لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وعلى الجانب الآخر قد تتنافى فكرة رحيل شرودر عن العين مع توقيعه للاتحاد، بسبب تصريحاته الأخيرة بعد الفوز على الفيحاء السعودي 3/2 بدوري أبطال آسيا، والتي نفى فيها اتفاقه مع العميد.

يذكر أن شرودر سبق أن عمل كمساعد لرونالد كومان في برشلونة في الفترة من أغسطس 2020 إلى أكتوبر 2021، وسبق له العمل كمساعد لإريك تين هاج في أياكس أمستردام، وأشرف على تدريب النادي الهولندي لفترة قصيرة قبل انضمامه للعين في يوليو 2023.

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