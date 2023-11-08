"رومارينيو ومعسكر المدارس" .. أسرار جديدة في خلافات كريم بنزيما ونونو سانتو داخل الاتحاد

كواليس جديدة في أزمة كريم بنزيما ونونو سانتو تظهر أمام الرأي العام

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لا تزال الخلافات العنيفة التي اشتعلت داخل نادي الاتحاد السعودي، خلال الساعات القليلة الماضية، بين المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما والمدير الفني البرتغالي نونو سانتو، تثير الكثير من الحبر في وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

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هذه الخلافات؛ أدت إلى "إقالة" سانتو، من منصبه كـ"مدرب" للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بعد أن قاده للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي منار شاهين، عن "السر الحقيقي" وراء الخلافات بين بنزيما والمدير الفني البرتغالي، داخل قلعة العميد.

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شاهين أوضح في تصريحات مع برنامج "المنتصف"، أن نونو سانتو شعر بـ"غضب شديد" من بنزيما؛ بعد حصوله على شارة قيادة الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الحالي.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن سانتو كان مصرًا على أن يحمل البرازيلي رومارينيو، شارة قيادة العميد الاتحادي؛ إلا أن المهاجم الفرنسي، انتصر عليه في النهاية.

ومن ناحيته.. شعر كريم بنزيما بـ"إحباط" من سانتو؛ بسبب طريقة إعداد الاتحاد، قبل بداية الموسم الرياضي الحالي، والتي تشبه "معسكرات المدارس"؛ وفقًا لما ذكره منار شاهين.

جدير بالذكر أن بنزيما البالغ من العمر 35 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في صيف العام الحالي، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد.

SHAHID