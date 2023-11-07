رسميًا .. رحيل نونو سانتو عن الاتحاد وتعيين مدرب "محلي" خليفة له

الهزيمة أمام القوة الجوية العراقي كتبت كلمة النهاية لمسيرة عام ونصف لنونو سانتو مع الاتحاد..

SHAHID

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء، رحيل المدير الفني البرتغالي نونو سانتو عن الفريق، بعد موسم ونصف تقريبًا من توليه المسؤولية.

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النادي الجداوي أوضح في بيان إقالة البرتغالي أنه اتخذ قراره بعد تقييم شامل للمرحلة الماضية، آل لاستقرار أعضاء المجلس على رحيله في هذا التوقيت.

وتقرر مساعد المدرب في جهاز نونو سانتو "حسن خليفة" بمهمة قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، لحين إنهاء إجراءات التعاقد مع مدرب جديد، وإعادة تشكيل الجهاز الفني بالكامل.

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إقالة سانتو جاءت بعدما تلقى العميد الهزيمة أمس الإثنين، أمام القوة الجوية العراقي بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

لكن لم تكن هي السبب الوحيد، إنما نتائج الفريق في دوري روشن السعودي كذلك ساهمت في ذلك، إذ أن الاتحاد لم يحقق أي انتصار في آخر خمس مباريات له بالبطولة.

ويحتل النمور حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 21 نقطة من 21 مباراة، مبتعدًا عن الهلال؛ محتل الصدارة، بـ11 نقطة.

أما على المستوى الآسيوي، فيتصدر العميد مجموعته أيضًا برصيد تسع نقاط من أربع مباريات، متفوقًا بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.

يشار إلى أن نونو سانتو قاد الاتحاد في 52 مباراة منذ توليه المسؤولية في يوليو 2022، فاز في 36 منها، وتعادل في تسع، بينما خسر سبعة لقاءات.

وأعاد البرتغالي العميد لمنصات التتويج بعد غياب سنوات محققًا لقب الدوري المحلي الموسم الماضي وكأس السوبر المحلي أيضًا.