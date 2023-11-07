كواليس اللحظات الأخيرة قبل رحيل نونو سانتو .. تفاصيل "تهديد" كريم بنزيما لإدارة الاتحاد

ماذا دار بين بنزيما وإدارة الاتحاد دفعها لإقالة نونو سانتو؟

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يبدو أن الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، هو من قام بتسريع قرار إقالة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو، بعد حديث خاص دار بينه وبين إدارة النادي.

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النادي الجداوي أعلن قبل قليل، رحيل البرتغالي بعد عام ونصف قاد خلالها الفريق، لكن تراجع النتائج والأداء في الموسم الجاري، دفع المسؤولين لإنهاء التعاقد معه قبل مرور نصف الموسم.

موقع "كووورة" كشف كواليس اللحظات الأخيرة لسانتو في الاتحاد، موضحًا بحسب مصدر داخل العميد أن بنزيما أبلغ إدارة النادي أنه غير مستعد للعب أي مباراة أخرى يقودها البرتغالي.

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وأضاف المصدر أن بنزيما تحدث مع الإدارة، محملًا المدير الفني الجزء الأكبر من النتائج السلبية، مواصلًا: "أكد بنزيما للمسؤولين أن لعب أي مباراة تحت قيادة سانتو سيكون أمرًا غير مقبولًا وحمله المسؤولية الكبرى فيما يحدث، لأن الفريق لم يعد متكاتفًا".

يذكر أن الاتحاد لم يحقق أي انتصار في الخمس مباريات الأخيرة له في دوري روشن، ليحتل حاليًا المركز السادس برصيد 21 نقطة مع مرور 12 جولة من الموسم.

أما على المستوى الآسيوي، فتلقى أول أمس الإثنين الهزيمة الأولى في النسخة الحالية من دوري الأبطال أمام القوة الجوية العراقي بثنائية نظيفة، لكن يبقى متصدرًا مجموعته برصيد تسع نقاط مع مرور أربع جولات، متفوقًا بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه.

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