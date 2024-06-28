أخبار الاتحاد اليوم | عرض ضخم لـ"معجزة" أتلانتا .. وجريمة أخلاقية تهدد صفقة العميد!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 28 يونيو 2024..
كواليس مفاجئة.. أسرار جديدة في فشل تعاقد الاتحاد مع توبمولر و"هدف الأهلي السابق" يدخل قائمة المرشحين
كشف الصحفي رودي جاليتي عن كواليس وأسرار جديدة ومفاجئة في فشل الاتحاد بالتعاقد مع المدير الفني الألماني دينو توبمولر خلفًا لمدربه المقال مارسيلو جاياردو.
"استنزاف الدوليين!" .. تحذير وطلب عاجل إلى اتحاد الكرة السعودي بعد قرعة التصفيات المونديالية
أسفرت قرعة المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عن وقوع المنتخب السعودي في مجموعة صعبة للغاية؛ تضم أستراليا واليابان، بجانب البحرين والصين وإندونيسيا، الأمر الذي جعل هناك تحذير بشأن اللاعبين الدوليين.
جميع صفقات كبار الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024
أصبح دوري روشن السعودي عامل جذب كبير للعديد من النجوم العالميين الذين ينشطون في المسابقة الأبرز في الشرق الأوسط، خاصة وأن الإثارة لا تتوقف في صفقات الدوري السعودي.
اسم غير متوقع .. حارس "مفاجئ" مرشح للانتقال إلى النصر والاتحاد برعاية صندوق الاستثمارات
كشفت تقارير صحفية عن اهتمام صندوق الاستثمارات السعودي، بالتعاقد مع أحد حراس الدوري الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
بعد نجم الاتحاد .. نيوم يتعاقد رسميًا مع "الجوهرة" شقيق لاعب النصر
أعلن نادي نيوم السعودي، عن صفقة جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
الاستمرار أم الرحيل؟ .. الاتحاد يحسم مستقبل أحمد شراحيلي بعد الخطأ الطبي الكارثي
حسم مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، "مستقبل" أحمد شراحيلي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
الكشف عن عرض الاتحاد الضخم لضم بطل "معجزة أتالانتا"
قدّم مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، أول عرض إلى مجلس إدارة أتالانتا الإيطالي؛ للتعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف العام الحالي.
"رفض الاتحاد في الشتوية" .. صراع سعودي كبير على نجم يوفنتوس
بعد محاولات نادي الاتحاد الشتوية.. كشف مارتين جواستاديسينو، وكيل أعمال النجم الأرجنتيني ماتياس سولي، جناح العملاق الإيطالي يوفنتوس، عن مستجدات المفاوضات السعودية، مع اللاعب.
بعد موقف زكريا هوساوي .. نجم اتحادي آخر يرفض الإعارة ويتمسك بالرحيل!
رفض نجم آخر في صفوف نادي الاتحاد فكرة إعارته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مفضّلًا الرحيل بشكل نهائي عن صفوف العميد.
لن ينتقل إلى الأهلي .. أحمد حجازي يقترب من فريق سعودي "مفاجئ"!
اقترب النجم المصري أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد، من الرحيل عن ناديه خلال صيف 2024، وذلك في ظل رغبة إدارة العميد في إجراء عملية إحلال وتجديد بالفريق.
من أجل الإنقاذ المالي .. عرض يوسف النصيري على 4 أندية في دوري روشن
قرر نادي إشبيلية أن يستفيد ماليًا من نجومه، عن طريق عرض النجم المغربي يوسف النصيري على 4 أندية في دوري روشن السعودي، وذلك بهدف الإنقاذ المالي من الأزمة التي يمر بها حاليًا.
"الإنتر والاعتداء الجنسي" .. مفاجآت تهدد صفقة الاتحاد المحتملة
في اليومين الماضيين.. حصل نادي الاتحاد السعودي على "الضوء الأخضر"؛ للتعاقد مع أحد أبرز نجوم الدوري الإيطالي، خلال صيف العام الحالي.
"لم أهتم بعرض الاتحاد ورسالة بالإنجليزية تحرج محمد نور" .. أحمد حديد يكشف المفاجآت!
كشف أحمد حديد، نجم الاتحاد ومنتخب عُمان السابق، عن كواليس انتقاله إلى صفوف العميد، واصفًا أن الاتحاد كان عشقه منذ الصغر.
"قد يزامل عبدالرزاق حمدالله مجددًا بعد النصر" .. وليد عبدالله على أعتاب هذا الفريق!
بعد 7 سنواتٍ كاملة.. ودع الحارس المخضرم وليد عبدالله، في صيف العام الحالي، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي؛ دون أن يحدد وجهته الجديدة.