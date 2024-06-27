بعد نجم الاتحاد .. نيوم يتعاقد رسميًا مع "الجوهرة" شقيق لاعب النصر

صفقة كبيرة جديدة في نيوم..

أعلن نادي نيوم السعودي، عن صفقة جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

نيوم الذي تأهل إلى دوري يلو "الدرجة الأولى"، في الموسم الرياضي الجديد، تعاقد منذ أيام قليلة مع النجم البرازيلي الكبير رومارينيو، قادمًا من نادي الاتحاد السعودي.

ولم يكتفِ نيوم بصفقة رومارينيو الكبرى؛ حيث كشف في بيان رسمي، مساء اليوم الخميس، عن حصوله على اسم سعودي مفاجئ، أطلق عليه اسم "الجوهرة".

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وتحت عنوان "الجوهرة حضرت".. أشار نيوم إلى تعاقده مع متوسط الميدان الدولي عباس الحسن، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح السعودي.

عباس - الشقيق الأصغر لنجم نادي النصر السعودي علي الحسن -، أحد أبرز المواهب في المملكة حاليًا؛ حيث تدرج في مختلف الفئات السنية للفتح، قبل الصعود إلى الفريق الأول قبل عامين.

وتألق الحسن "20 سنة" بشكل واضح مع الفتح، بخوضه 40 مباراة رسمية بقميص الفريق الأول لكرة القدم؛ ليصبح أحد العناصر الدولية في المنتخب السعودي، خلال الفترة الماضية.