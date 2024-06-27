"رفض الاتحاد في الشتوية" .. صراع سعودي كبير على نجم يوفنتوس

نجم يوفنتوس مطلوب بقوة في السعودية..

بعد محاولات نادي الاتحاد الشتوية.. كشف مارتين جواستاديسينو، وكيل أعمال النجم ماتياس سولي، جناح نادي يوفنتوس الإيطالي، عن مستجدات المفاوضات السعودية، مع اللاعب.

الاتحاد بطلب من المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، حاول التعاقد مع سولي، في الميركاتو الشتوي الماضي، خلال فترة إعارته من يوفنتوس إلى فروسينيني الإيطالي؛ إلا أن اللاعب تمسك بالبقاء في الملاعب الأوروبية.

وفي هذا السياق.. أعلن جواستاديسينو في تصريحات لصحيفة "الرياضية"، تواصل مسؤولو العديد من الأندية السعودية مع النجم الأرجنتيني؛ للتعاقد معه في صيف العام الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف وكيل سولي: "هناك رغبة قوية من الرباعي السعودي الكبير، في التعاقد مع لاعبين أصحاب أعمار صغيرة، وسولي واحد منهم"؛ في إشارة إلى أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

وشدد جواستاديسينو، على أن اللاعب البالغ من العمر 20 سنة، لا يزال متمسكًا بالبقاء في أوروبا؛ على الرغم من أن الأندية السعودية، طلبت منه تحديد راتب سولي، بالإضافة إلى التعرف على القيمة المالية التي يريدها يوفنتوس للاستغناء عنه.