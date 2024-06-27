"استنزاف الدوليين!" .. تحذير وطلب عاجل إلى اتحاد الكرة السعودي بعد قرعة التصفيات المونديالية

رسالة مهمة إلى اتحاد الكرة السعودي..

أسفرت قرعة المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عن وقوع المنتخب السعودي في مجموعة صعبة للغاية؛ تضم أستراليا واليابان، بجانب البحرين والصين وإندونيسيا، الأمر الذي جعل هناك تحذير بشأن اللاعبين الدوليين.

ونشر الإعلامي صالح الحناكي عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تغريدة يُطالب فيها بخطوة عاجلة بشأن تقليص عدد اللاعبين في قوائم الأندية بدوري روشن السعودي.

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وجاء نص التغريدة؛ كالآتي: "نتائج قرعة تصفيات كأس العالم، تستدعي من اتحاد الكرة، اتخاذ خطوة عاجلة بتعليق قرار تقليص اللاعبين؛ لمنح الأندية خيارات أكبر للتدوير".

وحذر الحناكي من استنزاف الدوليين؛ حيث تابع: "سيُستهلك اللاعبين الدوليين ويستنزفون، ونجد في نهاية الموسم حُطام لاعبين مرهقين".

ويسعى المنتخب السعودي لاستمرار سلسلة المشاركة في بطولة كأس العالم؛ بعدما شارك في آخر نسختين على التوالي، ويرفع رصيده من المشاركات إلى 7.