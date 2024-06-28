"لم أهتم بعرض الاتحاد ورسالة بالإنجليزية تحرج محمد نور" .. أحمد حديد يكشف المفاجآت!

أحمد حديد يكشف كواليس انتقاله إلى الاتحاد..

كشف أحمد حديد، نجم الاتحاد ومنتخب عُمان السابق، عن كواليس انتقاله إلى صفوف العميد، واصفًا أن الاتحاد كان عشقه منذ الصغر، ولم يتخيل أن يتقدم النادي بعرض إليه، الأمر الذي دفعه لتجاهل المفاوضات في البداية، كونه ظن الأمر مستحيلًا.

ويعد أحمد حديد، أحد نجوم الكرة العُمانية، والذي استهل مشواره في صفوف الطليعة، ثم انتقال إلى الشمال، فيما خاض فترة احترافية لمدة 3 مواسم في صفوف الاتحاد، خلال الفترة بين 2008-2011، كما مثّل منتخب سلطنة عمان في 103 مباراة دولية خلال الفترة بين 2003-2013، وسجل 9 أهداف.

وقال حديد، عبر بودكاست "مصعد"، "عندما كنا في قطر، أخبرني ماجد الوردي، أخصائي علاج طبيعي، بأن كالديرون (مدرب الاتحاد حينها)، يريدك معه في الاتحاد، ولكني لم آخذ الموضوع بجدية، ولم أهتم بالأمر، لأنني ظننته صعبًا، بل مستحيلًا أن يهتم الاتحاد بالتعاقد معه، ثم تلقيت اتصالًا آخر، وأخبرني بأن كالديرون، يطالبني بالانتظار وعدم التوقيع لنادٍ آخر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "كان لدينا تفكير سائد بين لاعبي عمان، بأننا لا نحتاج وكيل لاعبين، لأننا قادرون على التفاوض بأنفسنا، ومع الوقت اكتشفنا أن تلك النقطة خاطئة تمامًا، وهذا الأمر أوضحه لي وكيل اللاعبين الدولي، الناصر نعيم، بأن الوكيل (ينصحك ويطالب بحقوقك ويحاسبك ويدير أموالك)، في البداية كنت أتقاضى 150 ألف دولار مع الشمال القطري، في السنة الأولى، ثم 200 ألف ثم 250 الف مع كل عام، ولكن عندما انتقلت للاتحاد، كانت النقلة أنني تقاضيت 450 ألف دولار في السنة الأولى فقط، ووكيلي الناصر نعيم، الذي وقعت عقدًا رسميًا معه، سهل كثيرًا من انتقالي للاتحاد".

وتحدث حديد عن موقف غريب، دفعه لمقاطعة برامج التحليل الرياضي، قائلًا "شاركت في أولى مباراة مع الاتحاد أمام الرائد، لعبت بديلًا وصنعت هدفًا وفريقي فاز (5-2)، وعندما تابعت أحد البرنامج بعد المباراة، وجدت محللًا يقول: مستغرب أن يتعاقد الاتحاد مع لاعب مثل أحمد حديد، مستواه مثل اللاعبين في الأولمبي، ومنذ حينها توقفت وأدركت أن الإعلام ممكن يروحك أحيانًا وممكن يحبطك، وقررت أن أبذل كل جهدي لأثبت نفسي في الفريق".

وتطرق حديد للحديث عن زميله السابق محمد نور، نجم الاتحاد، وموقف طريف تعرض لها، قائلًا بنبرة ضاحكة "نور جاءته ذات مرة رسالة بالإنجليزية عبر الهاتف، وكان حينها لا يتحدث بالإنجليزية كثيرًا، فطلب من مناف شقير أن يترجم رسالته، فقال مناف (Thank You)، فقال نور: ترجم لي!، ليخبره مناف بأنها تلك الرسالة".

وأشاد حديد بمحمد نور، قائلًا "إنه شخصية قوية جدًا، وواثق من نفسه للغاية، ولا يجامل أحدًا على حساب الاتحاد، وعندما يرى خطأ منك يبلغك إياه".