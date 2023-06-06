أخبار الاتحاد اليوم | ضياع صفقة على غرار فينسنت أبو بكر و"سبب روحاني" يبقي عبد الرزاق حمد الله

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الثلاثاء الموافق السادس من يونيو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق السادس من يونيو 2023، وما يدور حول الفريق.

السيناريو الأسود يتكرر .. كريستيانو رونالدو يحول هذا اللاعب من الاتحاد إلى النصر!

برعاية كريستيانو رونالدو هذه المرة.. يبدو أن سيناريو صفقة فينسنت أبو بكر سيعاد بين النصر والاتحاد. (طالع التفاصيل)

جول 11 | مارسيلو جروهي .. النمر الذي استفاق فأحيا مدينة بأكملها

المتغيرات في عالم الساحرة المستديرة سريعة جدًا، وإذا كنت تتعرض للهجوم والتشكيك اليوم، فدائمًا لديك فرصة للتعويض غدًا؛ وهو ما حدث مع الحارس البرازيلي المخضرم مارسيلو جروهي. (طالع التفاصيل)

جول 11 | من حطم رقم الدعيع .. مارسيلو جروهي يقتنص جائزة الأفضل في دوري روشن السعودي 2023

بعد صراع شرس ومقارنات عديدة وتفضيلات كثيرة، حسم البرازيلي مارسيلو جروهي؛ حارس مرمى الاتحاد، جائزة "جول 11" في نسختها الثالثة، لأفضل لاعب خلال موسم 2022-2023م من دوري روشن السعودي، لصالحه بعد موسم شاق. (طالع التفاصيل)

بعد صراعهما في السعودية .. مواجهة شرسة بين النصر والاتحاد في إنجلترا

"لا وقت لنُهدره" .. هذا هو شعار أندية دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات هذا الصيف، إذ بعدما حسم الاتحاد تعاقده مع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وجه أنظاره إلى هدفه الجديد لكنه يجد منافسة شرسة ومعتادة من النصر. (طالع التفاصيل)

فيديو | رئيس الاتحاد ونائبه مع كريم بنزيما وابتسامة تؤكد الاتفاق

يبدو أن الخطوات تتسارع في مدريد وصولًا للإعلان عن انضمام كريم بنزيما رسميًا للاتحاد في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد وعدم تفعيل البند الذي ينص على تجديده تلقائيًا حال فاز بالكرة الذهبية، وهو ما حدث العام الماضي. (طالع التفاصيل)

ابنته تشكو واعتذار لشقيقه الأكبر .. أنمار الحائلي يتحدث عن صعوبات عمله في الاتحاد

مرت أربع سنوات صعبة على أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد السعودي، لكن في الأخير ختامه مسك، لكن يبدو أن أسرته عانت معه كثيرًا. (طالع التفاصيل)

"لسبب روحاني يجب استمرار عبد الرزاق حمد الله مع الاتحاد"

ليس لمستواه الفني داخل المستطيل الأخضر وليس من أجل المال أو الشعبية الجماهيرية، هناك سببٍ آخر قد يجعل نادي الاتحاد ومجلس إدارته، يحافظون على النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله. (طالع التفاصيل)

جول 11 | سعودي وحيد يقود نجوم الاتحاد والهلال والنصر .. التشكيل المثالي لدوري روشن 2022-2023

الآن حان موعد إعلان التشكيل المثالي لجائزة "جول 11"، حيث أفضل 11 لاعبًا خلال موسم 2022-2023م من دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

جول 11 | مطاريد الهلال والنصر وصفقة الأهلي .. تشكيل أفضل محليين في دوري روشن السعودي 2022-23

لا يهم إن كنت تلعب في فريقٍ كبير أو صغير، فعندما تبدع داخل المستطيل الأخضر، فأنت تستحق أن تحصل على الإشادة من الجميع. (طالع التفاصيل)

كريم بنزيما: أردت الاعتزال في ريال مدريد ولكن!

اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا مستعد الآن لخوض تحدٍ جديد في الشرق الأوسط بعد 14 عامًا حافل بالألقاب في البرنابيو، وقد قال ذلك في وداعه الأخير أمام وسائل الإعلام صباح الثلاثاء. (طالع التفاصيل)

3 أيام تحسم مصير فهد بن نافل، مسلي آل معمر، وليد معاذ وأنمار الحائلي

اتخذ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي قرارًا بحل مجالس إدارات أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي بعد انتقال 75% من ملكيتهم إلى صندوق الاستثمارات السعودي. (طالع التفاصيل)

سباق الأفضل في الدوري السعودي | بقيادة كريستيانو رونالدو .. الترتيب النهائي لموسم 2022-2023

لُعبت الأسبوع الماضي الجولة الـ30 والأخيرة من دوري روشن السعودي، ونصل معكم للحلقة الأخيرة والترتيب النهائي لسباق الأفضل في الدوري السعودي والذي انطلق تزامنًا مع موسم 2020-2021. (طالع التفاصيل)