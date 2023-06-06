السيناريو الأسود يتكرر .. كريستيانو رونالدو يحول هذا اللاعب من الاتحاد إلى النصر!

برعاية كريستيانو رونالدو هذه المرة.. يبدو أن سيناريو صفقة فينسنت أبو بكر سيعاد بين النصر والاتحاد

في مفاجأة من العيار الثقيل، اقترب نادي النصر، من "التوقيع" مع صفقة عالمية كبرى، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

النصر يرغب في التعاقد مع عدد من النجوم العالميين؛ لمساعدة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، داخل المستطيل الأخضر، وللعودة إلى منصات التتويج مجددًا، بعد موسم 2022-2023 الصفري.

وأعلن الإعلامي والمصور الرياضي فهد المري، موافقة الجناح الإيفواري ويلفريد زاها، على الانتقال إلى نادي النصر، في الصيف الحالي.

وكتب المري عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تحت عنوان خاص: "بعث زاها، موافقته الرسمية لنادي النصر، في عقد يمتد لثلاث سنوات".

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن العالمي بدأ مفاوضاته مع الجناح الإيفواري منذ ثلاثة أشهر؛ حيث كان نادي الاتحاد منافسًا شرسًا على الصفقة.

وكشف فهد المري، عن أن تواجد رونالدو، بالإضافة إلى مواطنه وصديقه المقرب جيسلان كونان مع نادي النصر؛ جعل ويلفريد زاها يختار العالمي، بدلًا من الانتقال إلى الاتحاد.

جدير بالذكر أن كل التقارير العالمية كانت تتحدث عن انتقال زاها المرتقب إلى الاتحاد، وإذا تحوّل بالفعل إلى النصر؛ سيعيد ذلك إلى الأذهان، سيناريو تعاقد قلعة العالمي، مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبوبكر في 2021، على الرغم من اتفاق اللاعب وقتها مع العميد.