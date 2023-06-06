فيديو | رئيس الاتحاد ونائبه مع كريم بنزيما وابتسامة تؤكد الاتفاق

مهاجم ريال مدريد قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لبطل الدوري السعودي

يبدو أن الخطوات تتسارع في مدريد وصولًا للإعلان عن انضمام كريم بنزيما رسميًا للاتحاد في صفقة مجانية عقب انتهاء عقده مع ريال مدريد وعدم تفعيل البند الذي ينص على تجديده تلقائيًا حال فاز بالكرة الذهبية، وهو ما حدث العام الماضي.

ريال مدريد أعلن مؤخرًا نهاية رحلة المهاجم الفرنسي معه، لتؤكد المصادر بعدها توجه أنمار الحائلي رئيس الاتحاد ونائبه أحمد كعكي إلى مدريد للاتفاق على التفاصيل النهائية مع بنزيما وتوقيع العقد الذي يتضمن حصوله على 400 مليون يورو مقابل موسمين.

وقد نشر برنامج إل شينجيريتو الإسباني الشهير عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو ظهر فيه الحائلي وكعكي وبنزيما خلال خروجهم تواليًا من أحد المطاعم في العاصمة الإسبانية مما يؤكد حدوث الاجتماع.

وقد ظهر رئيس الاتحاد والابتسامة تعلو وجهه مما يؤكد أن الاتفاق تم بالفعل وأن الإعلان الرسمي عن انضمام بنزيما لبطل الدوري السعودي سيُعلن رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة.

يُشار إلى أن الاتحاد يستهدف بعد بنزيما التوقيع مع نجولو كانتي وقد ارتبط اسمه كذلك بالثنائي سيرخيو راموس وويلفريد زاها.