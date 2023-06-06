3 أيام تحسم مصير فهد بن نافل، مسلي آل معمر، وليد معاذ وأنمار الحائلي

مستقبل رؤساء الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي على المحك

اتخذ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي قرارًا بحل مجالس إدارات أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي بعد انتقال 75% من ملكيتهم إلى صندوق الاستثمارات السعودي.

وتماشيًا مع هذا القرار، أزال الثلاثي فهد بن نافل ومسلي آل معمر ووليد معاذ صفة رئيس من حساباتهم على تويتر، فيما يبدو أن انشغال الحائلي بالتوقيع مع كريم بنزيما أعاقه عن فعل ذلك.

الوزير أعلن يوم أمس أن الجهة غير الربحية ستحافظ على 25% من ملكية الأندية الأربعة وستفتح باب الانتخابات على مقعدين في مجلس الإدارة أحدهما خاص بمنصب الرئيس، فيما سيُرشح صندوق الاستثمارات 5 أسماء ليكتمل المجلس.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن وزارة الرياضة ستفتح باب الترشيح لمنصب الرئيس ومقعد عضو لكل من الأندية الأربعة يوم الأحد القادم، فيما سيتم غلق الباب يوم الثلاثاء، أي بعد 3 أيام فقط.

ولم تُحدد الوزارة موعد الانتخابات بعد، ليُصبح أمام رؤساء الأندية الأربعة 3 أيام حاسمة لمستقبلهم في مناصبهم، إذ قد لا يترشح أي أحد أمامهم ليحتفظوا بمناصبهم لفترة قادمة وقد تشهد المعركة الانتخابية دخول المزيد من المرشحين لمنصب الرئيس.