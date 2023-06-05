ابنته تشكو واعتذار لشقيقه الأكبر .. أنمار الحائلي يتحدث عن صعوبات عمله في الاتحاد

رئيس الاتحاد يجيب .. هل يترشح لفترة رئاسة جديدة؟

مرت أربع سنوات صعبة على أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد السعودي، لكن في الأخير ختامه مسك، لكن يبدو أن أسرته عانت معه كثيرًا.

العميد أخيرًا توج ببطولات في عهد الحائلي، إذ حصد الموسم الجاري كأس السوبر السعودي، بجانب دوري روشن، اللقب الغائب عن خزينته منذ موسم 2008-2009م.

وظهر الحائلي في لقاء عبر قناة "SSC" رفقة نجلته، التي تشكو غياب أبيها الكثير عن المنزل، ليرد الأب: "عمل الاتحاد والله، صعب تسعد ملايين من البشر، لكن اللهم لك الحمد، نجحنا في إسعادهم، لا بد أن يكون هناك ضريبة لذلك، هناك ملايين تعتمد عليّ ونجحت في إسعادهم، لا أدري ماذا أقول عن هذه اللحظة!".

وانتقل رئيس النادي الجداوي للحديث عن أزمة مباراة تتويج العميد بلقب دوري روشن، في ظل عدم قدرة الكثير من الجماهير على الحصول على تذاكر، إذ أوضح: "أتمنى أن يسامحني كل شخص لم يتمكن من الحضور، نرغب أن يكون الجميع معنا، لكن الوضع صار غصبًا عني، أخي طلب تذكرة ولم أتمكن من توفيرها له، من هنا أعتذر له (أنا أسف، حقك عليّ، ما أقدر والله)".

واختتم أنمار بالحديث عن مستقبله، إذ تنتهي فترة رئاسته للنادي بنهاية الموسم المنقضي: "لكل حادث حديث، إذا قدرت على العطاء سأكون موجودًا، إذا لن أقدر، فمن سيأتي بعدي، قادر على النجاح، فالاتحاد في الطريق الصحيح".

جدير بالذكر أنه من المنتظر أن تجرى انتخابات جديدة للأندية خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع خصخصة الرباعي الكبير الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي، وانتقالهم تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة.