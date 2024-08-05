أخبار الاتحاد اليوم | ضم رايكوفيتش رسميًا وحقيقة مفاوضات ويلفريد زاها ورحيل لويز فيليبي

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الإثنين الموافق الخامس من أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين الموافق الخامس من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

ضم رايكوفيتش رسميًا

أعلن نادي الاتحاد السعودي إتمام ثالث صفقاته الصيفية من الأجانب رسميًا اليوم، بالتعاقد مع الصربي برايدراج رايكوفيتش؛ حارس مرمى مايوركا الإسباني.

الصربي وقع عقدًا لمدة أربعة مواسم، حيث شهدت مدينة إشبيلية الإسبانية مراسم التوقيع.

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وكان الاتحاد قد تعاقد من قبل مع الثنائي الفرنسي حسام عوار وموسى ديابي بخلاف عدد من الصفقات المحلية على رأسها المهاجم صالح الشهري.

نفض غبار فترة الاتحاد .. مارسيلو جاياردو يعلن خوضه تجربة جديدة رسميًا

بعد شهر واحد تقريبًا، نجح المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو في نفض غبار فترة عمله في نادي الاتحاد السعودي، ليعلن اليوم الإثنين، رسميًا عن بدء مرحلة جديدة من مسيرته التدريبية. (طالع التفاصيل)

رغم حاجة الاتحاد إلى مركزه .. البكيري يكذب قناة عربية في صفقة ويلفريد زاها!

كشف الناقد الرياضي محمد البكيري، عن حقيقة الأنباء المتداولة حول رغبة إدارة نادي الاتحاد، في التعاقد رسميًا مع الإيفواري ويلفريد زاها، جناح جلطة سراي التركي، خلال موسم الانتقالات الصيفية، وهو اللاعب الذي يُعد ضيفًا دائمًا في حلقات المرشحين للانتقال إلى دوري روشن، في كل فترة انتقالات، حيث ارتبط اسمه كثيرًا برغبة ناديي النصر والاتحاد في ضمه. (طالع التفاصيل)

"أدعم احتراف تاليسكا الافتراضي" .. المريسل يُرضي جماهير النصر بعد ترشيح نجوم الهلال والأهلي والاتحاد!

أثارت رسالة الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، حول اللاعبين المُرشحين للاحتراف خارج المملكة، حالة من التساؤلات، خاصة بين الجماهير النصراوية، وذلك بعدما خلت القائمة المذكورة من وجود أي لاعب محلي في صفوف النصر، يستحق خوض تجربة الاحتراف. (طالع التفاصيل)

"بلانيس لم يذكره في وجبة الغداء" .. الاتحاد يرد على رحيل لويز فيليبي إلى ريال بيتيس بشكل نهائي!

حسم نادي الاتحاد الجدل حول مستقبل أحد لاعبي الفريق الأجانب، والذي ارتبط اسمه بالرحيل عن قلعة العميد، في موسم الميركاتو الصيفي، وسط مطالبات الجماهير بالاستغناء عنه. (طالع التفاصيل)

على طريقة المعلم حنفي .. لا تأمن مفاوضات الاتحاد فقد يتراجع في اللحظة الأخيرة!

"خلاص هتنزل المرة دي".. إذا كنت من هواة الأفلام العربية القديمة، فبالتأكيد ستتذكر تلك الجملة فورًا؛ فهذه الكلمات التي تشير إلى شخصية (المعلم حنفي)، الذي كان يُعرف بتراجعه عن أي قرار يتخذه في الحال.

وبالنظر إلى أداء الاتحاد في سوق الميركاتو الصيفي الحالي، فإن هناك العديد من الصفقات التي شهدت تراجعًا من الإدارة في آخر وقت، لدرجة تجعلك تتساءل "لماذا بدأت مفاوضاتك من الأساس؟". (طالع التفاصيل)

"يريد الانتقال إلى برشلونة؟" .. رد عملي من كانتي والاتحاد على شائعات رحيله!

وجه نادي الاتحاد ردًا غير مباشر، حول تقارير رغبة الفرنسي نجولو كانتي، نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم، في الانتقال إلى صفوف برشلونة، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بعدما أبدت إدارة النادي الكتالوني، اهتمامًا بضم اللاعب. (طالع التفاصيل)

بعد خضوع الأهلي والاتحاد لطلبات الجمهور .. نجم الشباب بين الرياض والقصيم!

فتح هتان باهبري نجم الشباب الباب لجميع الأندية المهتمة بضمه هذا الصيف بإعلانه الرحيل عن ناديه بنهاية عقده في أغسطس الجاري. (طالع التفاصيل)