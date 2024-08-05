نفض غبار فترة الاتحاد .. مارسيلو جاياردو يعلن خوضه تجربة جديدة رسميًا

شهر واحد بعد الرحيل عن الاتحاد كان حاسمًا..

بعد شهر واحد تقريبًا، نجح المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو في نفض غبار فترة عمله في نادي الاتحاد السعودي، ليعلن اليوم الإثنين، رسميًا عن بدء مرحلة جديدة من مسيرته التدريبية.

هذه المرحلة ليست جديدة بالمعنى الحرفي، إذ أنه قرر العودة لقيادة فريقه التاريخي ريفر بليت الأرجنتيني بعد أقل من عامين من الرحيل عنه.

النادي الأرجنتيني أوضح أن "الدمية" وقع عقدًا لمدة موسم ونصف، ليبدأ فترته الثانية على رأس القيادة الفنية للفريق، إذ استمرت الفترة الأولى من يونيو 2014 وحتى ديسمبر 2022.

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خلال فترته الأولى، قاد صاحب الـ48 عامًا ريفر بليت لتحقيق 13 بطولة متنوعة، منها كأس ليبرتادوريس مرتين.

جدير بالذكر أن الأرجنتيني قاد الاتحاد في نوفمبر 2023 خلفًا للمقال البرتغالي نونو سانتو، لكنه لم ينجح في إصلاح عيوب فترة الأخير، وقاد الفريق لختام الموسم دون بطولات مع احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ما يعني فشله في التأهل للنسخ المقبلة من كأس السوبر السعودي، دوري أبطال النخبة الآسيوية وحتى دوري أبطال آسيا 2.

وبحسب التقارير، فقد تلقى جاياردو عرضًا لقيادة منتخب الإكوادور، لكنه رفض خوض تجربة التدريب الدولي حاليًا.