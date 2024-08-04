بعد خضوع الأهلي والاتحاد لطلبات الجمهور .. نجم الشباب بين الرياض والقصيم!

اللاعب أعلن نهاية مسيرته مع الشباب

فتح هتان بابهري نجم الشباب الباب لجميع الأندية المهتمة بضمه هذا الصيف بإعلانه الرحيل عن ناديه بنهاية عقده في أغسطس الجاري.

المصادر الصحفية توقعت تحركات جدية من جانب الأهلي والاتحاد بعدما أبديا اهتمامهما بالتعاقد مع باهبري مع انتهاء الموسم الماضي، إلا أن ذلك لم يحدث خضوعًا كما يبدو لطلبات جمهور الفريقين بعدم التوقيع مع لاعب الهلال السابق بحجة تواضع مستواه.

صحيفة الشرق الأوسط السعودية أوضحت أن باهبري أصبح محل تنافس بين ناديين، كشفت عن هوية الأول وهو الرياض فيما اكتفت بالإشارة إلى أن الثاني يتبع منطقة القصيم لكن دون تحديد هويته.

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صاحب الـ32 عامًا كان قد أعلن رحيله بالرد على أحد متابعيه عبر سناب شات، إذ سأله عن سبب غيابه عن معسكر الشباب المقام حاليًا، فأجابه "لأني لن أكمل معهم".

يُشار إلى أن باهبري بدأ مسيرته مع الاتحاد وخاض معه 36 مباراة صنع خلالها هدفًا واحدًا، ذلك قبل أن يرحل عنه باتجاه الشباب صيف 2016 ثم يلعب للهلال خلال الفترة من يناير 2019 حتى صيف 2021، عاد بعدها للشباب وقد لعب معهم الموسم الماضي 23 مباراة.