جماهير الهلال تستغل رسالة المريسل لـ"الطقطقة" على النصر..

أثارت رسالة الناقد الرياضي عبد العزيز المريسل، حول اللاعبين المُرشحين للاحتراف خارج المملكة، حالة من التساؤلات، خاصة بين الجماهير النصراوية، وذلك بعدما خلت القائمة المذكورة من وجود أي لاعب محلي في صفوف النصر، يستحق خوض تجربة الاحتراف.

وقال المريسل، عبر منصة (إكس)، إن أبرز اللاعبين السعوديين المُرشحين للاحتراف الخارجي، هم سعود عبد الحميد (الهلال)، فراس البريكان (الأهلي)، فيصل الغامدي (الاتحاد)، لتعلق رسائل هلالية بأن النصر لا يملك لاعبًا محليًا يستحق الاحتراف، وأن الهلال يتفوق على جاره بالرياض، بالعناصر المحلية والأجنبية.

وعاد المريسل لنشر رسالة جديدة، أكد خلالها أن النصر يمتلك لاعبًا مُرشحًا - أيضًا - للاحتراف الخارجي، وهو الجناح أيمن يحيى، مضيفًا "ورغم أهميته في النصر، خاصة إذا حدث وتم الاستغناء عن تاليسكا (الافتراضي)، فإنني كإعلامي رياضي سعود أدعم هذه الخطوة، فالهدف بعيد المدى، والمصلحة العامة تحتم ذلك".

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وكان سعود عبد الحميد، ظهير الهلال، قد أصبح حديث الساعة في الأوساط الرياضية، بعد ارتباط اسمه برغبة العديد من الأندية الأوروبية في التعاقد معه، أبرزها روما الإيطالي وأستون فيلا الإنجليزي، رغم تأكيدات إعلامية بأن الهلال لم يصله أي عرض رسمي من الخارج، لضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الجاري، فيما دفعت رغبة الاحتراف، اللاعب نحو التراخي في التدريبات، ليقرر المدرب البرتغالي جورج جيسوس، معاقبة اللاعب باستبعاده من تشكيل المباراة التجريبية أمام أودينيزي الإيطالي، ومحدودية مشاركته فيما سبقتها من مباريات.

وفي هذا السياق، أوضحت صحيفة "اليوم" السعودية، أن فراس البريكان، مهاجم الأهلي، لاقى اهتمامًا من نادي نيميخين الهولندي بالتعاقد معه، إلا أن المدرب الألماني ماتياس يايسله، رفض بشكل قاطع، رحيل اللاعب الذي يعد أحد العناصر الأساسية في صفوف الفريق الغربي، الذي يستعد بدوره للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الموسم الجديد.