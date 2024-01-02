أخبار الاتحاد اليوم | صفقة تبادلية مع الشباب، ودليل البراءة من اتهامات الطائي

تامر أبو سيدو
Al Ittihad - Al ShababGOAL AR
Al Ittihadدوري روشن السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 2 يناير 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 2 يناير 2024

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