تركي آل الشيخ يرد على اتهامات الهلال ومساعدة الاتحاد .. ويؤكد: منعت هبوط الأهلي!

تركي آل الشيخ يخرج عن صمته بعد الاتهامات الموجهة ضده

SHAHID

رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، على عديد الاتهامات التي تعرض لها؛ خلال فترة توليه مسؤولية القطاع الرياضي، في المملكة العربية السعودية.

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آل الشيخ تولى رئاسة الهيئة العامة للرياضة - وزارة حاليًا -، في الفترة من سبتمبر 2017 إلى ديسمبر 2018؛ قبل صدور أمر ملكي، بإعفائه من منصبه وتعيينه في "الترفيه".

وفي هذا السياق.. نفى آل الشيخ في تصريحات مع "بودكاست عمار"، اليوم الإثنين، مسؤوليته عن إقالة البرتغالي جورج جيسوس، من القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في ولايته الأولى، التي استمرت من يوليو 2018 إلى يناير 2019.

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معالي المستشار قال: "إقالة جيسوس جاءت بعد شهر ونصف من رحيلي عن الهيئة العامة للرياضة؛ بسبب خلافات شخصية بينه ورئيس النادي وقتها الأمير محمد بن فيصل.. لذلك أنا ليس لي أي علاقة بقرار رحيله".

وعن تغريدة "وعد تفرح" التي وجّهها إلى أحد مشجعي نادي الاتحاد، والتي جعلت البعض يتهمه بأنه وراء تتويج العميد، بلقب دوري روشن السعودي، الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.. علق آل الشيخ: "الفريق حصل على اللقب، بعد 5 سنوات من هذه التغريدة".

وكذب تركي آل الشيخ، الأحاديث التي تروج عن كرهه للنادي الأهلي، مؤكدًا على أنه أنقذ الراقي من الهبوط إلى "الدرجة الأولى"، خلال أزمته مع الشباب في عام 2017؛ بعد الحصول على توقيع الحارس الدولي محمد العويس، وذلك بمساهمته في حل الأزمة بشكل ودي.

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