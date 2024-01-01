"استعارة أو تبادل مع الاتحاد" .. عملاق المغرب يعلن التفاوض لضم عبد الرزاق حمد الله رسميًا

حمد الله قد يعود إلى بلاده بعد 11 سنة من الرحيل

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في مفاجأة من العيار الثقيل.. دخل فريق مغربي كبير، في مفاوضات رسمية؛ للتعاقد مع عبد الرزاق حمد الله، هداف نادي الاتحاد السعودي، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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المغربي حمد الله يلعب في صفوف العميد الاتحادي، منذ يناير 2022؛ مسجلًا 53 هدفًا وصانعًا 7 آخرين، في 66 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات.

ووفقًا لمحمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء الرياضي المغربي، تم تقديم عرض رسمي إلى وكيل أعمال حمد الله؛ لمعرفة قرار اللاعب وإدارة الاتحاد، في إمكانية إتمام الصفقة، في الشتاء الحالي.

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بودريقة اعترف في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، اليوم الثلاثاء، بصعوبة تحمل الفريق المغربي الكبير، قيمة صفقة التعاقد مع اللاعب "الضخمة"، في الشتاء الحالي، مقترحًا استعارته لمدة 6 أشهر، أو إجراء صفقة تبادلية مع الاتحاد.

وكشف رئيس نادي الرجاء، عن أنه سيمنح الحرية للعميد؛ من أجل اختيار اللاعب الذي يريده من الفريق المغربي، حال وافق على الصفقة التبادلية، مقابل عبد الرزاق حمد الله.

ولم يتسبعد محمد بودريقة، إمكانية التعاقد مع حمد الله بشكل نهائي، في الميركاتو الشتوي الحالي؛ إذا نجح اللاعب في فسخ عقده مع الاتحاد، والحصول على المخالصة.

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