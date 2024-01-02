"جميع أجانب الاتحاد يجب أن يرحلوا باستثناء هذا الثلاثي"

الجميع ينتظر خطوات الاتحاد للنهوض من جديد

SHAHID

مازال الجميع يدلو بدلوه في وضع نادي الاتحاد والخطوات اللازم اتخاذها لخروجه من كبوته والنهوض من جديد للعودة إلى طريق النجاح والمنافسة على الألقاب محليًا وقاريًا.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بطل السعودي حظي بنصف موسم كارثي في 2023-2024، حيث يتواجد سابعًا في جدول ترتيب دوري روشن السعودي بفارق 25 نقطة ومباراة أقل عن الهلال في الصدارة، ولم ينجح في تخطي عقبة الأهلي المصري في الدور الثاني من كأس العالم للأندية وخسر أمامه 3-1.

الإدارة الاتحادية أبرزت عزمها إعادة تجديد الصفوف في سوق الانتقالات الشتوي وهو ما سيتضمن رحيل عدد من اللاعبين الأجانب واستبدالهم بآخرين أعلى جودة، بجانب استهداف بعض المحليين.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الناقد الرياضي محمد السليمان أكد خلال تصريحاته في برنامج "صدى الملاعب" أن جميع أجانب الاتحاد يجب أن يرحلوا باستثناء 3 فقط، إذ قال "الاتحاد يجب أن يُجري عدة تغييرات في الفترة الشتوية مهما كانت التضحيات والتكاليف، أنا برأيي أن جميع الأجانب يجب أن يُغادرا باستثناء كريم بنزيما ونجولو كانتي وعبد الرزاق حمدالله".

السليمان أوضح كذلك أن معاناة العميد من الإصابات ليس طبيعيًا أبدًا وبالتأكيد خلفه سوء فترة الإعداد أو قصور لدى الجهاز الطبي.

SHAHID