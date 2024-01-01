ليس متعب الحربي .. الاتحاد يعرض العبود ولاعب آخر مقابل نجم الشباب

صفقة تبادلية محتملة بين الاتحاد والشباب

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يعمل مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، على ضم أحد نجوم فريق "العاصمة" الشباب، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية "يناير 2024".

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الاتحاد بطل ثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي في 2022-2023، يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي خالد الرشيد، يرغب العميد الاتحادي، في استعارة الظهير الأيمن السعودي فواز الصقور، من نادي الشباب، خلال الشتاء الحالي.

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الرشيد كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن استعداد الاتحاد؛ للتخلي عن جناحه عبد الرحمن العبود ولاعب آخر، مقابل إتمام صفقة الصقور.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن ظهير أيمن الليث الشبابي؛ سيدخل الفترة الحرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، في شهر أبريل القادم، والتي تتيح له التوقيع مع أي نادٍ آخر.

جدير بالذكر أنه بجانب الصقور، يرغب نادي الاتحاد، في التعاقد مع الظهير الأيسر متعب الحربي، من الشباب أيضًا، والذي يحظى باهتمام جميع أندية صندوق الاستثمارات السعودي "الهلال والنصر والأهلي".

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