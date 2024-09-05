أخبار الاتحاد اليوم | رسالة ستيفن بيرجفاين للجماهير .. ومعركة "الجوهرة المشعة" تشتعل مع الأهلي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم الخميس 5 سبتمبر 2024.

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"جماهير العميد انتفضت بقوة" .. الأهلي يتسبب في أزمة كبرى للاتحاد ولؤي مشعبي يتحدى الجميع!

تسبب النادي الأهلي في أزمة مباشرة وكبيرة لنادي الاتحاد؛ وذلك قبل مواجهة الأخير ضد الوحدة، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، لتنتفض جماهير العميد، ويتحدى لؤي مشعبي رئيس النادي الكل. "اقرأ التفاصيل"

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ثلاثي ريال مدريد "الخطير" ومحمد صلاح ودي بروينه .. أحلام كبار "روشن" التي تبخرت في ميركاتو صيف 2024!

قبل انطلاق ميركاتو الصيف 2024 في دوري روشن، وضع الرباعي الكبار في دوري روشن "الهلال والنصر والاتحاد والأهلي" خططًا كبيرة، جعلت الجماهير تحلم بوجود أكبر الأسماء في العالم في أنديتها. "اقرأ التفاصيل"

خطأ إداري والآسيوي يرد .. تطورات مثيرة في معركة "الجوهرة المشعة" بين الأهلي والاتحاد

تطورت أزمة ملعب "الجوهرة المشعة" بين الأهلي والاتحاد مجددًا، بعد تمسك الناديين بحقهما باللعب فيه، حيث يرتبط الأول بمواجهة في دوري أبطال آسيا النخبة ضد بيرسبوليس، بينما يُريد الثاني خوض مباراته ضد الوحدة بدوري روشن عليه دون أي تعديل! "اقرأ التفاصيل"

بعد إصابته ضد التعاون .. تطور جديد في مصير كريم بنزيما مع الاتحاد!

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما القلق بين جماهير الاتحاد، خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد التعاون، بعد تعرضه للإصابة في نهاية المواجهة. "اقرأ التفاصيل"

"جئت لتحقيق البطولات" .. رسالة قوية من ستيفن بيرجفاين إلى جماهير الاتحاد

حرص النجم الهولندي ستيفن بيرجفاين لاعب الاتحاد الجديد، على توجيه رسالة إلى جماهير ناديه، بعد وصوله إلى جدة قادمًا من بلاده، للانضمام إلى صفوف العميد. "اقرأ التفاصيل"

"إذا شال نظارته ما يرى الأهلي" .. سخرية من مسؤول جدولة الدوري ومطالب بمحاسبته بعد أزمة الاتحاد!

وجه الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، رسالة ساخرة من المسؤول عن جدولة مباريات دوري روشن السعودي، بعد أزمة روزنامة مباراتي الاتحاد والأهلي، وملعب الجوهرة المشعة. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | يصعب نطقه بالفرنسية .. لوران بلان يناقش لاعب الاتحاد في اسمه!

موقف طريق جمع بين المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني لفريق الاتحاد، والمدافع عبد الإله العمري الذي انضم حديثًا إلى صفوف النمور، وذلك بسبب طريقة نطق اسمه! "اقرأ التفاصيل"

تغريدته مقصودة .. لؤي مشعبي يواجه اتهامًا بإيذاء الأهلي ونصيحة للاتحاد "بالتنازل"!

تلقى لؤي مشعبي، رئيس مؤسسة الاتحاد، اتهامًا بأن توقيت تغريدته بشأن ملعب مباراة فريقه المُقبلة أمام الوحدة، على ملعب الجوهرة المشعة، يعد مقصودًا، خاصة في ظل أزمة الملعب مع الأهلي، خلال الساعات الماضية. "اقرأ التفاصيل"