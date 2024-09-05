تغريدته مقصودة .. لؤي مشعبي يواجه اتهامًا بإيذاء الأهلي ونصيحة للاتحاد "بالتنازل"!

هل تتدخل الرابطة؟

تلقى لؤي مشعبي، رئيس مؤسسة الاتحاد، اتهامًا بأن توقيت تغريدته بشأن ملعب مباراة فريقه المُقبلة أمام الوحدة، على ملعب الجوهرة المشعة، يعد مقصودًا، خاصة في ظل أزمة الملعب مع الأهلي، خلال الساعات الماضية.

الأزمة تكمن في إعلان إقامة مباراة الاتحاد أمام الوحدة، المقررة في 15 سبتمبر، بالجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، الملقب بـ(الجوهرة المشعة)، وكذلك يستضيف الملعب، مباراة الأهلي أمام بيرسبوليس الإيراني، في 16 سبتمبر، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ونشر مشعبي، رسالة عبر منصة (إكس)، قائلًا "الجوهرة، وفي نفس موعدها. التذاكر الآن، لا أوصيكم"، ليعلّق الناقد هاني الداود عليها قائلًا "التغريدة تعد الأمر وكأنه أمر واقع، وكأنها تقصد إيذاء الأهلي"، علمًا بأن اللائحة الآسيوية تستلزم تسليم ملعب أي مباراة قبل 72 ساعة من موعد إقامتها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف الداود، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، أن الأهلي أصبح الحلقة الأضعف بين الرابطة واتحاد الكرة ووزارة الرياضة، مؤكدًا أن الأهلي رفع طلبًا بلعب المباراة على ملعب الجوهرة، وأن إدارة تشغيل المنشآت تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية، كونها قبلت بطلب الأهلي لحجز الملعب في توقيت متداخل مع الاتحاد.

ووجه الداود نصيحة إلى الاتحاد، بقبول نقل مباراته إلى ملعب الأمير عبد الله الفيصل، وفق بند في لائحة الرابطة، لمراعاة المصلحة العامة للكرة السعودية، قائلًا "أن يتواجد 60 ألفًا من جمهور الأهلي في الجوهرة المشعة، ويقدموا لوحتهم الفنية الرائعة، كونه يمثل المملكة في البطولة الآسيوية، وينتقل الاتحاد إلى ملعب الفيصل الذي شهد على كثير من تتويجاته بالبطولات، وفي حالة عدم حل الأزمة، أطالب الرابطة بالتدخل، كما حدث في الموسم الماضي، عندما قررت نقل مباراة الهلال والأهلي في دوري روشن، رغم عدم موافقة الأهلي".