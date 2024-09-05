فيديو | يصعب نطقه بالفرنسية .. لوران بلان يناقش لاعب الاتحاد في اسمه!

شاهد الموقف الذي جمع بين بلان ونجم العميد الجديد

موقف طريق جمع بين المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني لفريق الاتحاد، والمدافع عبد الإله العمري الذي انضم حديثًا إلى صفوف النمور، وذلك بسبب طريقة نطق اسمه!

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وأعلن الاتحاد عن ضم عبد الإله العمري من صفوف النصر لمدة موسم على سبيل الإعارة، حيث انتظم المدافع في تدريبات النمور أمس الأربعاء.

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وخلال ترحيب لوران بلان بالعمري، قال له: "ما اسمك الأول يا العمري؟" ليرد عليه المدافع قائلًا: "اسمي عبد الإله"، ليجد المدرب الفرنسي صعوبة في نطقه.

وقال بلان للمدافع: "حسنًا سأقول لك العمري"، وذلك بسبب عدم قدرته على نطق اسم عبد الإله، حيث قام بالترحيب به بعد الانضمام إلى الاتحاد.

ومن المنتظر أن يعتمد لوران بلان على العمري في تشكيلته، خلال مواجهة الاتحاد ضد الوحدة، المقرر لها بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، يوم 15 سبتمبر الجاري، بعد انتهاء فترة التوقف الدولية.