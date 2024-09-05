"إذا شال نظارته ما يرى الأهلي" .. سخرية من مسؤول جدولة الدوري ومطالب بمحاسبته بعد أزمة الاتحاد!

أزمة كبرى بين الناديين بسبب خطأ إداري..

وجه الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، رسالة ساخرة من المسؤول عن جدولة مباريات دوري روشن السعودي، بعد أزمة روزنامة مباراتي الاتحاد والأهلي، وملعب الجوهرة المشعة.

وتسود أزمة - منذ الساعات الماضية - بين ناديي الاتحاد والأهلي، حيث يخوض الأول مباراة الوحدة، يوم الأحد 15 سبتمبر، في الجولة الثالثة من دوري روشن، بينما يلعب الآخر مباراة بيرسبوليس الإيراني، الإثنين 16 سبتمبر، في الجولة الأولى من بطولة دوري النخبة الآسيوية، علمًا بأن الملعب المقرر للفريقين هو ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، الملقب بـ(الجوهرة المشعة)، كما يأبى الناديان أن تقام مباراتهما على غير هذا الملعب.

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وقال الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، بشأن مسؤول جدولة مباريات دوري روشن، "إذا شال نظارته ما يرى الأهلي"، تعليقًا على الخطأ في وضع موعد مباراة الاتحاد، قبل 24 ساعة من لقاء الأهلي الآسيوي، مضيفًا أن المسؤول تسبب في توريط الناديين ورابطة دوري المحترفين، و"أدخل الجميع في جدار" على حد وصفه.

وأوضح الشنيف أن هناك بروتوكول، يستلزم تسليم ملعب المباراة قبل 24 ساعة من اللقاء الآسيوي، فضلًا عن تغيير (البانر)، ليضيف الناقد أحمد عطيف، أن الفريق الإيراني سيحتاج أيضًا لخوض تدريباته على ملعب الجوهرة، قبل يوم من المباراة، وفقًا للنظام المتعارف عليه.

وفي هذا السياق، طالب الناقدان الرياضيان علي الحبسي وحمد المنتشري، بمحاسبة مسؤول جدول دوري روشن، على هذا الخطأ، كونه وضع نفسه في مأزق، خاصة وأن الجولة الثالثة من دوري روشن ستقام بين 13 و15 سبتمبر، ثم يقام لقاء الأهلي في اليوم التالي من نهاية الجولة، ومن غير المعقول أن يكون المسؤول غائبًا عن الأيام الأربعة هذه.